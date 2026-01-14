Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Μυστικά σχεδόν τα μισά προεδρικά διατάγματα του Πούτιν το 2025, τι περιλάμβαναν
Μυστικά σχεδόν τα μισά προεδρικά διατάγματα του Πούτιν το 2025, τι περιλάμβαναν
Τα απόρρητα προεδρικά διατάγματα χρησιμοποιούνται συνήθως για ιδιαίτερα ευαίσθητες διοικητικές πράξεις
Σχεδόν το 45% των προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε το 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ, σύμφωνα με ανάλυση του εξόριστου ερευνητικού μέσου Vyorstka, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, 449 από τουλάχιστον 1.010 προεδρικά διατάγματα που υπεγράφησαν το περασμένο έτος χαρακτηρίστηκαν απόρρητα στο επίσημο κυβερνητικό μητρώο νομικών πράξεων της Ρωσία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 44,5% του συνόλου.
Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, αν και παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα μυστικότητας που είχαν καταγραφεί τα δύο πρώτα χρόνια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Από τα 561 διατάγματα που τελικά δημοσιεύθηκαν, η Vyorstka επισημαίνει ότι τα 52 αφορούσαν την απονομή τιμητικών τίτλων σε συγκεκριμένες στρατιωτικές μονάδες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα απόρρητα προεδρικά διατάγματα χρησιμοποιούνται συνήθως για ιδιαίτερα ευαίσθητες διοικητικές πράξεις.
Σε αυτές περιλαμβάνονται η απονομή στρατιωτικών παρασήμων σε εν ενεργεία στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο ή μεταθανάτια, καθώς και η απονομή χάριτος σε καταδικασμένους κρατούμενους που στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η ρωσική υπηρεσία του BBC είχε αποκαλύψει πως ο Πούτιν είχε υπογράψει ήδη από το 2006 μυστικό διάταγμα με το οποίο απένειμε στον εκλιπόντα επικεφαλής της Ομάδα Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, το παράσημο του Τάγματος «Για την Προσφορά στην Πατρίδα» Α΄ τάξεως.
Η έκταση της μυστικότητας γύρω από τις προεδρικές αποφάσεις υπογραμμίζει, σύμφωνα με την ανάλυση, τον αυξανόμενο ρόλο των απόρρητων διοικητικών πράξεων στη διακυβέρνηση της Ρωσίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολέμου και έντονης στρατιωτικής κινητοποίησης.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, 449 από τουλάχιστον 1.010 προεδρικά διατάγματα που υπεγράφησαν το περασμένο έτος χαρακτηρίστηκαν απόρρητα στο επίσημο κυβερνητικό μητρώο νομικών πράξεων της Ρωσία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 44,5% του συνόλου.
Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, αν και παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα μυστικότητας που είχαν καταγραφεί τα δύο πρώτα χρόνια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Από τα 561 διατάγματα που τελικά δημοσιεύθηκαν, η Vyorstka επισημαίνει ότι τα 52 αφορούσαν την απονομή τιμητικών τίτλων σε συγκεκριμένες στρατιωτικές μονάδες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα απόρρητα προεδρικά διατάγματα χρησιμοποιούνται συνήθως για ιδιαίτερα ευαίσθητες διοικητικές πράξεις.
Σε αυτές περιλαμβάνονται η απονομή στρατιωτικών παρασήμων σε εν ενεργεία στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο ή μεταθανάτια, καθώς και η απονομή χάριτος σε καταδικασμένους κρατούμενους που στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η ρωσική υπηρεσία του BBC είχε αποκαλύψει πως ο Πούτιν είχε υπογράψει ήδη από το 2006 μυστικό διάταγμα με το οποίο απένειμε στον εκλιπόντα επικεφαλής της Ομάδα Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, το παράσημο του Τάγματος «Για την Προσφορά στην Πατρίδα» Α΄ τάξεως.
Η έκταση της μυστικότητας γύρω από τις προεδρικές αποφάσεις υπογραμμίζει, σύμφωνα με την ανάλυση, τον αυξανόμενο ρόλο των απόρρητων διοικητικών πράξεων στη διακυβέρνηση της Ρωσίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολέμου και έντονης στρατιωτικής κινητοποίησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα