Μυστικά σχεδόν τα μισά προεδρικά διατάγματα του Πούτιν το 2025, τι περιλάμβαναν
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία

Μυστικά σχεδόν τα μισά προεδρικά διατάγματα του Πούτιν το 2025, τι περιλάμβαναν

Τα απόρρητα προεδρικά διατάγματα χρησιμοποιούνται συνήθως για ιδιαίτερα ευαίσθητες διοικητικές πράξεις

Μυστικά σχεδόν τα μισά προεδρικά διατάγματα του Πούτιν το 2025, τι περιλάμβαναν
Σχεδόν το 45% των προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε το 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ, σύμφωνα με ανάλυση του εξόριστου ερευνητικού μέσου Vyorstka, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, 449 από τουλάχιστον 1.010 προεδρικά διατάγματα που υπεγράφησαν το περασμένο έτος χαρακτηρίστηκαν απόρρητα στο επίσημο κυβερνητικό μητρώο νομικών πράξεων της Ρωσία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 44,5% του συνόλου.

Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, αν και παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα μυστικότητας που είχαν καταγραφεί τα δύο πρώτα χρόνια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από τα 561 διατάγματα που τελικά δημοσιεύθηκαν, η Vyorstka επισημαίνει ότι τα 52 αφορούσαν την απονομή τιμητικών τίτλων σε συγκεκριμένες στρατιωτικές μονάδες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα απόρρητα προεδρικά διατάγματα χρησιμοποιούνται συνήθως για ιδιαίτερα ευαίσθητες διοικητικές πράξεις.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η απονομή στρατιωτικών παρασήμων σε εν ενεργεία στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο ή μεταθανάτια, καθώς και η απονομή χάριτος σε καταδικασμένους κρατούμενους που στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η ρωσική υπηρεσία του BBC είχε αποκαλύψει πως ο Πούτιν είχε υπογράψει ήδη από το 2006 μυστικό διάταγμα με το οποίο απένειμε στον εκλιπόντα επικεφαλής της Ομάδα Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, το παράσημο του Τάγματος «Για την Προσφορά στην Πατρίδα» Α΄ τάξεως.

Η έκταση της μυστικότητας γύρω από τις προεδρικές αποφάσεις υπογραμμίζει, σύμφωνα με την ανάλυση, τον αυξανόμενο ρόλο των απόρρητων διοικητικών πράξεων στη διακυβέρνηση της Ρωσίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολέμου και έντονης στρατιωτικής κινητοποίησης.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης