Θέμα εβδομάδων ή μηνών η κίνηση του Τραμπ για τη Γροιλανδία, λέει σύμβουλός του
Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει απτόητος με τους σχεδιασμούς, παρά το ότι η πλειονότητα των κατοίκων του αρκτικού νησιού δεν θέλει να αποτελέσουν την 51η Πολιτεία
Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ όχι μόνο δεν θα «σβήσει», αλλά θα υλοποιηθεί και με διαδικασίες «fast track» εντός μερικών εβδομάδων ή μηνών, δήλωσε στη USA Today ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.
Ο Τόμας Ντανς, επίτροπος του προέδρου Τραμπ για την Αρκτική, θεωρείται ένας από τους κύριους υποστηρικτές του ενδιαφέροντος του προέδρου για τη Γροιλανδία. Ασχολείται με το ζήτημα από το 2020.
Η προσάρτηση της Γροιλανδίας είναι μια ιδέα που πρώτος πρότεινε στον Τραμπ ο δισεκατομμυριούχος και πρώην διπλωμάτης Ρόναλντ Λάουντερ.
Στη συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα ο Ντανς λέει ότι η προσάρτηση «είναι μια σιδηροδρομική διαδρομή με πολλές στάσεις». Εξηγεί ότι «τα πράγματα θα μπορούσαν να προχωρήσουν με γρήγορο ρυθμό, να παραλείψουν τις στάσεις και να πάνε κατευθείαν στον κεντρικό σταθμό. Εκεί θέλει να το πάει ο πρόεδρος Τραμπ – και με μεγάλη ταχύτητα».
Ο Ντανς είπε ακόμη ότι, ενώ πιστεύει ότι θα μπορούσε μάλλον γρήγορα να υπάρξει αισθητή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ή μια συμφωνία για τη Γροιλανδία, αναμένει ότι η εξαγορά θα διαρκέσει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί.
«Πρέπει να πείσουμε τον λαό της Γροιλανδίας», είπε, αναφερόμενος σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι, ενώ η πλειοψηφία των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας θέλει τελικά να αποσχιστεί από τη Δανία, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θέλει η Γροιλανδία να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν τονίσει σε όλους τους τόνους ότι το νησί δεν είναι προς πώληση.
«Τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα όσον αφορά το κομμάτι της συναλλαγής», αλλά θα υπάρξει «μια διαδικασία για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και η υποστήριξη του λαού της Γροιλανδίας και αυτό θα απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια από την πλευρά των ΗΠΑ», είπε ακόμη ο Ντανς.
Αυτό που προτιμά ο Τραμπ, προσθέτει η USA Today, είναι να αγοράσει τη Γροιλανδία ή να αποκτήσει τον έλεγχο της με άλλο διπλωματικό τρόπο.
Μια άλλη ιδέα είναι να προσφέρουν οι ΗΠΑ στους Γροιλανδούς εφάπαξ πληρωμές 10.000 με 100.000 δολαρίων ανά άτομο για να τους πείσουν να επιταχύνουν το κίνημα ανεξαρτησίας από τη Δανία.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, μια ανεξάρτητη Γροιλανδία θα μπορούσε στη συνέχεια να προσχωρήσει σε μια λεγόμενη Συμφωνία Ελεύθερης Σύνδεσης με τις ΗΠΑ, όπου οι ΗΠΑ θα παρέχουν αποκλειστικές εγγυήσεις ασφάλειας στο νησί σε αντάλλαγμα για τις άμεσες πληρωμές.
Μια άλλη ιδέα θα μπορούσε να είναι οι ΗΠΑ να μισθώσουν τη Γροιλανδία από τη Δανία για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μίσθωσε η Κίνα το Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία για 99 χρόνια. Πάντως ο Τραμπ φαίνεται ότι αποκρύνεται από τη ιδέα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν. Δεν έχει αποκλείσει τη χρήση του αμερικανικού στρατού για να την αποκτήσει, αν και η πιθανότητα παραμένει μικρή.
