Πόλεμος στην Ουκρανία: Το 2025 ήταν το πιο αιματηρό έτος για τους άμαχους, τουλάχιστον 2.500 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις
Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 97% των απωλειών σημειώθηκε σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας - Πάνω από 12.000 οι τραυματίες - Ανησυχητική η αύξηση στη χρήση drones
Όπως επισημαίνει η αποστολή του ΟΗΕ, τα στοιχεία αυτά καθιστούν το 2025 το πιο αιματηρό έτος για τον άμαχο πληθυσμό της χώρας από τότε που το Κρεμλίνο εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022. Οι παρατηρητές διευκρινίζουν ότι στην καταγραφή περιλαμβάνονται μόνο θάνατοι και τραυματισμοί που έχουν επαληθευτεί, τονίζοντας ωστόσο ότι ο συνολικός απολογισμός για το 2025 είναι αυξημένος κατά 31% σε σύγκριση με το 2024 και κατά 70% σε σχέση με το 2023.
Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 97% των απωλειών σημειώθηκε σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, ως αποτέλεσμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η Μόσχα ενέτεινε το 2025 τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις για την κατάληψη εδαφών στην ανατολική και νότια Ουκρανία, μια εκστρατεία που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες απώλειες αμάχων, καταστροφή κρίσιμων υποδομών και νέα κύματα εκτοπισμού του πληθυσμού.
Η έκθεση καταγράφει επίσης δραματική αύξηση των θυμάτων στις γραμμές του μετώπου, με περισσότερους από 9.000 τραυματίες μόνο το 2025, ενώ οι ηλικιωμένοι συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μικρής εμβέλειας, καθώς οι απώλειες αμάχων από επιθέσεις με drones τύπου FPV αυξήθηκαν κατά 120% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, 577 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 τραυματίστηκαν το 2025, έναντι 226 νεκρών και 1.528 τραυματιών το 2024.
Η Ρωσία εκτόξευσε 293 drones, 18 πυραύλους κατά της Ουκρανίας, λέει το Κίεβο
Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.
Almost 300 attack drones, most of them “shaheds,” along with 18 ballistic and 7 cruise missiles, were launched by the Russians against Ukraine last night. Once again, the main target of the strike was our energy – generation facilities and substations. Sadly, there has been… pic.twitter.com/NK69hHb9R0— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2026
Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Telegram.
Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.
Early this morning Ukrainian drones and Neptune missiles struck the city of Taganrog in the Rostov region. The G.M. Beriev TANTK aircraft repair plant and the Molniya UAV production plant were reportedly hit in the attack. Geolocated around 47.19745978158004, 38.875190011211735 pic.twitter.com/SSUxvDE0be— raging545 (@raging545) January 13, 2026
«Η καταστροφή αυτής της μονάδας θα μειώσει τη δυνατότητα του εχθρού να παράγει drones και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πλήττει πολιτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο στρατός μέσω Telegram.
