Πόλεμος στην Ουκρανία: Το 2025 ήταν το πιο αιματηρό έτος για τους άμαχους, τουλάχιστον 2.500 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις

Τουλάχιστονέχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι απόραυματίστηκαν στην Ουκρανία το 2025, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης, σύμφωνα με νέα έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα από την Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τουστην Ουκρανία.Όπως επισημαίνει η αποστολή του, τα στοιχεία αυτά καθιστούν το 2025 το πιογια τον άμαχο πληθυσμό της χώρας από τότε που το Κρεμλίνο εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022. Οι παρατηρητές διευκρινίζουν ότι στην καταγραφή περιλαμβάνονται μόνο θάνατοι και τραυματισμοί που έχουν επαληθευτεί, τονίζοντας ωστόσο ότι ο συνολικός απολογισμός για το 2025 είναι αυξημένος κατάσε σύγκριση με το 2024 και κατάσε σχέση με το 2023.Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου τοτων απωλειών σημειώθηκε σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, ως αποτέλεσμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η Μόσχα ενέτεινε το 2025 τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις για την κατάληψη εδαφών στην ανατολική και νότια Ουκρανία, μια εκστρατεία που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες απώλειες αμάχων, καταστροφή κρίσιμων υποδομών και νέα κύματα εκτοπισμού του πληθυσμού.Η έκθεση καταγράφει επίσης δραματική αύξηση των θυμάτων στις γραμμές του μετώπου, με περισσότερους από 9.000 τραυματίες μόνο το 2025, ενώ οι ηλικιωμένοι συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μικρής εμβέλειας, καθώς οι απώλειες αμάχων από επιθέσεις με drones τύπου FPV αυξήθηκαν κατά 120% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, 577 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 τραυματίστηκαν το 2025, έναντι 226 νεκρών και 1.528 τραυματιών το 2024.Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Telegram.Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του«Η καταστροφή αυτής της μονάδας θα μειώσει τη δυνατότητα του εχθρού να παράγει drones και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πλήττει πολιτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο στρατός μέσω Telegram.