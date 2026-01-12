Διαδηλωτές υπέρ της κυβέρνησης στην Τεχεράνη: Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν την πλατεία της Επανάστασης, δείτε βίντεο

Το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον των «τρομοκρατών», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ενώπιον του πλήθους- Ανάλογες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με τα πλάνα των ιρανικών τηλεοπτικών δικτύων