Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδες στις γαλλικές Άλπεις
Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδες στις γαλλικές Άλπεις
Τέσσερις σκιέρ παρασύρθηκαν εκτός πίστας σε Βαλ-ντ’Ιζέρ και Αρές-Μποφόρ – Προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων
Τέσσερις σκιέρ παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδες χθες Σάββατο στις γαλλικές Άλπεις, με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους και ένας να διακομιστεί τραυματισμένος σε νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Στο θέρετρο Βαλ-ντ’Ιζέρ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα ιταλικά σύνορα, δύο Γάλλοι σκιέρ παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και θάφτηκαν κάτω από 2,5 μέτρα χιονιού. Μέλη της ομάδας τους, που δεν τους είχαν ακολουθήσει εκτός πίστας, ανησύχησαν επειδή καθυστερούσαν να επιστρέψουν και σήμαναν συναγερμό. Διασώστες εντόπισαν τους αγνοούμενους χωρίς τις αισθήσεις τους και δεν κατάφεραν να τους επαναφέρουν.
Περίπου 60 χιλιόμετρα μακρύτερα, στο χιονοδρομικό κέντρο του Αρές-Μποφόρ, άλλοι δύο άνδρες που έκαναν σκι εκτός πίστας παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Ο ένας εντοπίστηκε τραυματισμένος στο κεφάλι και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» χιονοστιβάδων το σαββατοκύριακο, απευθύνοντας έκκληση σε παράτολμους σκιέρ να αποφύγουν τις εξορμήσεις έξω από οριοθετημένες πίστες.
Στο θέρετρο Βαλ-ντ’Ιζέρ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα ιταλικά σύνορα, δύο Γάλλοι σκιέρ παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και θάφτηκαν κάτω από 2,5 μέτρα χιονιού. Μέλη της ομάδας τους, που δεν τους είχαν ακολουθήσει εκτός πίστας, ανησύχησαν επειδή καθυστερούσαν να επιστρέψουν και σήμαναν συναγερμό. Διασώστες εντόπισαν τους αγνοούμενους χωρίς τις αισθήσεις τους και δεν κατάφεραν να τους επαναφέρουν.
Περίπου 60 χιλιόμετρα μακρύτερα, στο χιονοδρομικό κέντρο του Αρές-Μποφόρ, άλλοι δύο άνδρες που έκαναν σκι εκτός πίστας παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Ο ένας εντοπίστηκε τραυματισμένος στο κεφάλι και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» χιονοστιβάδων το σαββατοκύριακο, απευθύνοντας έκκληση σε παράτολμους σκιέρ να αποφύγουν τις εξορμήσεις έξω από οριοθετημένες πίστες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα