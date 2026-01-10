Η κυβέρνηση της Νικαράγουας απελευθέρωσε δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους
ΚΟΣΜΟΣ
Νικαράγουα Πρεσβεία ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Νικαράγουας απελευθέρωσε δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους

Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Νικαράγουας απελευθέρωσε δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η κυβέρνηση της Νικαράγουας απελευθέρωσε «δεκάδες» ανθρώπους, αφότου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μανάγκουα ζήτησε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε σήμερα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στη Μανάγκουα, εξέφρασε χθες, σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, τη λύπη της για το γεγονός ότι «περισσότεροι από 60 άνθρωποι» εξακολουθούν να «κρατούνται άδικα» στη Νικαράγουα, ενώ η Βενεζουέλα απελευθέρωσε «μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων».

Στην επίσημη ιστοσελίδα της 19 Digital, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο ότι «δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στο εθνικό σωφρονιστικό σύστημα επέστρεψαν στο σπίτι τους και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης