Η κυβέρνηση της Νικαράγουας απελευθέρωσε δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους
Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα από την πρεσβεία των ΗΠΑ
Η κυβέρνηση της Νικαράγουας απελευθέρωσε «δεκάδες» ανθρώπους, αφότου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μανάγκουα ζήτησε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε σήμερα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στη Μανάγκουα, εξέφρασε χθες, σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, τη λύπη της για το γεγονός ότι «περισσότεροι από 60 άνθρωποι» εξακολουθούν να «κρατούνται άδικα» στη Νικαράγουα, ενώ η Βενεζουέλα απελευθέρωσε «μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων».
Στην επίσημη ιστοσελίδα της 19 Digital, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο ότι «δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στο εθνικό σωφρονιστικό σύστημα επέστρεψαν στο σπίτι τους και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους».
