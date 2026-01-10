Μήνυμα ισχύος από την Τεχεράνη με ανακοινώσεις από στρατό και Φρουρούς της Επανάστασης: «Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας»
O στρατός παρότρυνε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, εμποδίζοντας αυτό που χαρακτήρισε «συνωμοσίες του εχθρού»
Ο στρατός του Ιράν ορκίστηκε σήμερα να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, τις στρατηγικές υποδομές, αλλά και τη δημόσια περιουσία, καθώς εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος.
Παράλληλα, σε μία ανακοίνωση παρότρυνε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, εμποδίζοντας αυτό που χαρακτήρισε «συνωμοσίες του εχθρού».
Από την άλλη μεριά, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, εδώ και χρόνια.
