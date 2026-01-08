Οι Ευρωπαίοι να πάρουν στα σοβαρά τον Τραμπ για την Γροιλανδία, λέει ο Βανς
Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέστησε σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες να «πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» όσον αφορά τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει.
«Η συμβουλή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και οποιονδήποτε άλλον θα είναι να πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο και πρόσθεσε: «Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι».
