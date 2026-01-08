Οι Ευρωπαίοι να πάρουν στα σοβαρά τον Τραμπ για την Γροιλανδία, λέει ο Βανς

Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος