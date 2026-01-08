Reuters: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής από $10.000 έως $100.000 σε κάθε Γροιλανδό, για να ενταχθούν στις ΗΠΑ

Μέρος του σχεδίου του Λευκού Οίκου για την εξαγορά της Γροιλανδίας, την ώρα που παραμένει στο τραπέζι και η στρατιωτική επιλογή, αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους