Ουκρανικό drone χτύπησε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στα ανοιχτά της Τουρκίας
Το τάνκερ ELBUS είχε προορισμό το ρωσικό λιμάνι της Νοβοροσίσκ για φόρτωση πετρελαίου - Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή αγνοούμενους

Επίθεση με drone στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 30 μίλια από τις ακτές της Κασταμονής στην Τουρκία, δέχτηκε το δεξαμενόπλοιο ELBUS, το οποίο φέρει τη σημαία του Παλάου και συνδέεται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ortadogu.

Κατά πληροφορίες, το ELBUS είχε προορισμό το ρωσικό λιμάνι της Νοβοροσίσκ για φόρτωση πετρελαίου, ενώ η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην ανώτερη πλευρά του δεξαμενοπλοίου, το οποίο πλέον ρυμουλκείται στο λιμάνι της Ινεμπόλου στην Τουρκία για τις απαραίτητες επισκευές.



Το ELBUS έχει συνδεθεί με τον ρωσικό «σκιώδη» στόλο, ο οποίος χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις, επιτρέποντας στην Ρωσία να συνεχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή αγνοούμενους, ενώ η κατάσταση του πλοίου παραμένει υπό έλεγχο.
