Τραμπ: Η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικά προϊόντα με τα έσοδα από το πετρέλαιο
Ντόναλντ Τραμπ Βενεζουέλα

Συμφωνία υπό όρους της Ουάσιγκτον – Έλεγχος των εσόδων από τις ΗΠΑ και αγορές αγροτικών, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι η Βενεζουέλα δεν θα αγοράσει παρά μόνο προϊόντα κατασκευασμένα στις ΗΠΑ με τα έσοδα από την πώληση μεγάλης ποσότητας του πετρελαίου της στην οποία θα προχωρήσει η αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο συμφωνίας την οποία υπαγόρευσε η Ουάσιγκτον στο Καράκας.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη «μόνο» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Οι αγορές αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αμερικανικά φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για να βελτιωθούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι ενεργειακές υποδομές, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ: Η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικά προϊόντα με τα έσοδα από το πετρέλαιο


Το βράδυ προχθές Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα «παραδώσει» στην κυβέρνησή του «30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», προσθέτοντας πως θα πουληθούν «στις τιμές της αγοράς» και ότι «τα χρήματα θα τα ελέγχω εγώ».
