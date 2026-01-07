Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ο Τραμπ σχεδιάζει αύξηση των αμυντικών δαπανών σε 1,5 τρισ. δολάρια
Το αποφάσισα για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, αναφέρει σε ανάρτησή του
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σήμερα πως οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισ. δολάρια.
«Αποφάσισα πως, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός μας για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά μάλλον σε 1,5 τρισ. δολάρια», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.
