Ο Τραμπ σχεδιάζει αύξηση των αμυντικών δαπανών σε 1,5 τρισ. δολάρια
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σήμερα πως οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισ. δολάρια.

«Αποφάσισα πως, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός μας για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά μάλλον σε 1,5 τρισ. δολάρια», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.

