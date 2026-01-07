Γιατί οι φοιτητές αναπτύσσουν συναισθηματική σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη

Υπάρχει λύση;

🔴 | Mujer japonesa de 32 años se casó con un personaje de IA que creó con ChatGPT. Después de que el personaje virtual "Klaus" le propusiera matrimonio, ella aceptó, poniendo fin a una relación de 3 años con su pareja, dice que la IA la entiende mejor. pic.twitter.com/uXTCvxE2mu — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 12, 2025

Πώς αποτυπώνεται ερευνητικά η συναισθηματική σχέση των νέων με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης

Η συναισθηματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό πανεπιστήμιο

Οι νέοι μιλούν ήδη ανοιχτά για τις σχέσεις τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε πρόσφατη διαδικτυακή συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων στο Reddit με την ηγεσία της OpenAI συμμετείχαν περίπου 1.100 χρήστες.Σχεδόν όλα τα ερωτήματα αφορούσαν παλαιότερες εκδόσεις του ChatGPT:Τα δημογραφικά στοιχεία του Reddit είναι ενδεικτικά:– ακριβώς η ηλικιακή ομάδα, που φοιτά στα πανεπιστήμια.Μελέτη του MIT Media Lab, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, εξέτασε την κοινότητα του Reddit «» και κατέγραψε ένα αξιοσημείωτο εύρημα:Ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το ChatGPT για εργασίες ή επαγγελματικές ανάγκες και στην πορεία αναπτύχθηκε κάτι άλλο.Όπως παρατήρησε ο ερευνητής Pat Pataranutaporn, «, που αρχικά αναζητούν απλώς πληροφορίες στη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί σε όλους μας».Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από φοιτητές. Το 73% των φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί εργαλεία AI σε εβδομαδιαία βάση, ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις δηλώνουν ότι τα έχουν χρησιμοποιήσει για προσωπική ή συναισθηματική υποστήριξη.Έρευνα του 2025 από τη Joi AI έδειξε ότι το 83% της Generation Z θεωρεί πως μπορεί να αναπτύξει ουσιαστική σχέση με ένα chatbot, ενώ το 80% δήλωσε ότι θα εξέταζε ακόμη και τον γάμο με ένα τέτοιο σύστημα, αν αυτό ήταν νομικά εφικτό.Άλλη μελέτη κατέδειξε ότι περίπου ένας στους τέσσερις νέους ενήλικες πιστεύει ήδη ότι οι σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις.«Θα μπορούσε κανείς να απορρίψει όλα τα παραπάνω ως παθολογικά φαινόμενα. Μια πιο ειλικρινής προσέγγιση, ωστόσο, είναι να τα αναγνωρίσει ως συμπτώματα. Όταν οι φοιτητές αισθάνονται ότι τους «θυμάται» μια μηχανή, ενώ οι άνθρωποι γύρω τους όχι, τότε κάτι έχει σπάσει στον άρρητο εκπαιδευτικό και κοινωνικό συμβόλαιο», δηλώνει η δρ Piotrowska.Οι κίνδυνοι δεν είναι θεωρητικοί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κατατεθείΤο μοτίβο είναι παρόμοιο: ένας νέος ζητά αρχικά ακαδημαϊκή βοήθεια, η συνομιλία αποκτά προσωπικό χαρακτήρα, η τεχνητή νοημοσύνη απαντά με ήρεμη, καθησυχαστική και φαινομενικά ενσυναισθητική γλώσσα, η συναισθηματική εμπλοκή εντείνεται – και στη συνέχεια κάτι πηγαίνει τραγικά στραβά.Το πρόβλημα δεν είναι η κακή πρόθεση. Είναι το γεγονός ότιΜπορούν να παράγουν θεραπευτικό ή απελπισμένο λόγο με την ίδια ευχέρεια, να ακούγονται συμπονετικά χωρίς να αντιλαμβάνονται το βάρος της ενσυναίσθησης. Κανένα φίλτρο δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα σε επιφανειακό επίπεδο.Τα πανεπιστήμια καλούνται να διδάξουν όχι μόνο ψηφιακό, αλλά και σχεσιακό γραμματισμό, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Οι φοιτητές χρειάζεται να μάθουν να αναγνωρίζουν τις προβολές, τις προσδοκίες και τις ευαλωτότητές τους μέσα σε τέτοιες αλληλεπιδράσεις.Οι συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίες αναστοχαστικής μάθησης και όχι ως πηγή ιδιωτικής ντροπής.Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ανασυγκροτηθεί η βασική υποδομή ανθρώπινης προσοχής στην ανώτατη εκπαίδευση, αντί η φροντίδα να εκχωρείται, σε συστήματα που αδυνατούν να την προσφέρουν με ασφάλεια.Το 2025, μια νεαρή Ιαπωνίδα πραγματοποίησε, εξηγώντας ότι αισθάνεται περισσότερο αποδεκτή από το chatbot απ’ ό,τι από έναν ανθρώπινο σύντροφο.Το περιστατικό αυτό θυμίζει το ντοκιμαντέρ «Married to the Eiffel Tower» (2008), το οποίο διερευνούσε πώς ορισμένοι άνθρωποι αναζητούν συναισθηματική σύνδεση με αντικείμενα όταν οι ανθρώπινες σχέσεις αποτυγχάνουν.«Τέτοιες ιστορίες μπορεί να προκαλούν έκπληξη, αλλά δεν είναι παράλογες. Αποκαλύπτουν ανεκπλήρωτες ανάγκες», υποστηρίζει στο THE η ακαδημαϊκός, για να προσθέσει: «Το ζητούμενο δεν είναι να προσποιηθούμε ότι η οικειότητα με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί περιθωριακή ιδιορρυθμία, ούτε να στιγματίσουμε τους φοιτητές για τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούν να αντεπεξέλθουν. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει σοβαρή και προσεκτική ανταπόκριση.Μια μηχανή μπορεί να προσφέρει προσωρινά την αίσθηση ότι κάποιος ακούγεται. Μόνο οι άνθρωποι, όμως, μπορούν να προσφέρουν την αναγνώριση που αποτρέπει τη μοναξιά από το να παγιωθεί σε απόγνωση».Η τάση προς τη συναισθηματική χρήση της ΑΙ καταγράφεται σε διεθνές επίπεδο ενώ η ανάπτυξη συναισθηματικής δέσμευσης με chatbots συνδέεται συχνά με μοναξιά, κοινωνική απομόνωση ή έλλειψη υποστήριξης – ακόμη κι αν δεν υποκαθίσταται πλήρως η ανθρώπινη επαφή.Ειδικότερα, για τους νέους και τους φοιτητές ηλικίας 18–25 ετών, η χρήση της ΤΝ δεν είναι πλέον μόνο εργαλειακή – μπορεί να ξεκινούν τη χρήση AI για ακαδημαϊκούς λόγους (εργασίες, σημειώσεις, επεξηγήσεις), αλλά ένα σημαντικό ποσοστό μετατοπίζεται σεΕνδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η «μνήμη» και η σταθερότητα λειτουργούν συναισθηματικά. Συγκεκριμένα, ένα επαναλαμβανόμενο εύρημα στις ποιοτικές μελέτες είναι ότι οι φοιτητές αποδίδουν μεγάλη σημασία στο ότι το AI «θυμάται» και βιώνουν τη συνομιλία ως προβλέψιμη, ήρεμη και μη επικριτική - χαρακτηριστικά, που συχνά απουσιάζουν από το πανεπιστημιακό περιβάλλον λόγω φόρτου, μαζικότητας και έλλειψης χρόνου.Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ΤΝ καλύπτει κενά, όχι επιθυμίες. Οι έρευνες δεν δείχνουν ότι οι φοιτητές προτιμούν την ΤΝ από τους ανθρώπους αλλά ότι στρέφονται σε αυτήν, όταν δεν βρίσκουν διαθέσιμη ανθρώπινη προσοχή ενώ τη χρησιμοποιούν για ερωτήματα που συνοδεύονται από ντροπή, άγχος ή φόβο αξιολόγησης.Από τα δεδομένα προκύπτει, ότι η συναισθηματική προσκόλληση στην ΤΝ συμβαδίζει με υψηλά επίπεδα μοναξιάς αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι η ΤΝ προκαλεί τη μοναξιά.Επίσης, όπως αποτυπώνεται στις μελέτες, οι φοιτητές δεν αντιλαμβάνονται πάντα τα όρια. Αν και πολλοί νέοι αναγνωρίζουν ότι «δεν είναι άνθρωπος», ταυτόχρονα αποδίδουν στο AI ενσυναίσθηση, φροντίδα και κατανόηση.Σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη εκτενείς ποσοτικές έρευνες, που να εξετάζουν ειδικά τη συναισθηματική σχέση φοιτητών με την τεχνητή νοημοσύνη.Ωστόσο, μια σειρά από ενδείξεις, συγκλίνουσες έρευνες και θεσμικά δεδομένα επιτρέπουν μια τεκμηριωμένη αποτύπωση του πλαισίου μέσα στο οποίο το φαινόμενο καθίσταται πιθανό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήδη υπαρκτό.Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την ψυχική επιβάρυνση και μοναξιά στους Έλληνες φοιτητές, έρευνες και αναφορές των τελευταίων ετών - ιδίως μετά την πανδημία - δείχνουν ότι οις.Η φοιτητική μοναξιά εντείνεται, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά πανεπιστήμια, σε σχολές με μαζικά ακροατήρια και σε φοιτητές, που εργάζονται παράλληλα.Η μακρά περίοδος τηλεκπαίδευσης, η οικονομική πίεση, η αβεβαιότητα γύρω από τις επαγγελματικές προοπτικές και η συρρίκνωση των άτυπων κοινοτήτων εντός των ιδρυμάτων έχουν περιορίσει σημαντικά την καθημερινή ανθρώπινη επαφή.Αυτό το περιβάλλον είναι αντίστοιχο με εκείνο στο οποίο, διεθνώς,Σημαντικό ρόλο έρχεται να παίξει, επίσης,, καθώς οι αναλογίες διδασκόντων–φοιτητών είναι συχνά δυσανάλογες με αποτέλεσμα, η προσωπική επαφή με διδάσκοντες να είναι περιορισμένη και συνήθως επικεντρωμένη στην αξιολόγηση των φοιτητών.Την ίδια στιγμή, οι επίσημες δομές ψυχολογικής υποστήριξης των Ιδρυμάτων είναι υποστελεχωμένες και συχνά άγνωστες στους φοιτητές.Σε αυτό το πλαίσιο, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που είναι πάντα διαθέσιμο, απαντά χωρίς καθυστέρηση, δεν αξιολογεί και δεν στιγματίζει, μπορεί εύκολα να μετατραπεί από εργαλείο μάθησης σε χώρο συναισθηματικής εκφόρτισης.Η χρήση της ΤΝ και εργαλείων, όπως το ChatGPT, στην Ελλάδα, όπως καταδεικνύουν πανεπιστημιακές παρατηρήσεις, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.Η αρχική χρήση αφορά κυρίως εργασίες, περιλήψεις και επεξηγήσεις, σταδιακά, όμως, ένα μέρος των φοιτητών χρησιμοποιεί την ΤΝ για προσωπικά ερωτήματα, άγχος εξετάσεων, υπαρξιακές ανησυχίες ή διαπροσωπικά ζητήματα.Αυτό ακολουθεί το ίδιο μοτίβο που καταγράφεται διεθνώςΕιδικότερα, στο ελληνικό πλαίσιο, καθοριστικής σημασίας είναι η «». Η συναισθηματική χρήση της ΤΝ ενδέχεται να ενισχύεται από την, η οποία - παρά τη βελτίωση - εξακολουθεί να συνοδεύεται από κοινωνικό στίγμα, την αίσθηση ότι τα προσωπικά προβλήματα «δεν ανήκουν» στον ακαδημαϊκό χώρο, τον φόβο έκθεσης ή παρερμηνείας από διδάσκοντες ή συμφοιτητές.Από την πλευρά της,Αποτέλεσμα; Τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως και τα περισσότερα ευρωπαϊκά, έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη δεοντολογία χρήσης της ΤΝ (λογοκλοπή, εργασίες, εξετάσεις), στην τεχνική ή εργαλειακή διάσταση της ψηφιακής παιδείας.Ωστόσο, απουσιάζει σχεδόν πλήρως η συζήτηση για τα συναισθηματικά όρια της χρήσης της ΤΝ, τη διαφορά ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και την προσομοίωσή της, τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές προβάλλουν ανάγκες και προσδοκίες σε αλγοριθμικά συστήματα.Αυτό το κενό και η θεσμική σιωπή γύρω από τη συναισθηματική διάσταση της ψηφιακής ζωής, καθιστά τη συναισθηματική εμπλοκή των φοιτητών με την ΤΝ αόρατη – και άρα μη διαχειρίσιμη.