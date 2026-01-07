Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Συρία: Ο στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου
Ο συριακός στρατός είχε δώσει προθεσμία ως τις 15:00 στους κατοίκους να εγκαταλείψουν
Ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει με πυρά πυροβολικού τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, στη βόρεια Συρία, μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει στους κατοίκους τους για να τις εγκαταλείψουν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.
Οι συριακές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως αυτές οι δύο συνοικίες, που ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις, θα θεωρηθούν από τις 15:00 (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) «στρατιωτική ζώνη» και είχαν ορίσει δύο «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» μέσω των οποίων διέφυγαν προηγουμένως χιλιάδες άμαχοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.
WATCH: Syrian Army's Al-Shaheen Brigades drones target SDF/YPG militia positions in buildings in Aleppo’s Sheikh Maqsoud district. pic.twitter.com/CyM79g2ymW— Clash Report (@clashreport) January 7, 2026
YPG shelled Al-Zuhur Road, one of the two routes designated for the evacuation of civilians from the Sheikh Maqsoud and Ashrafieh neighborhoods in Aleppo. pic.twitter.com/1aRROqjNah— Mintel World (@mintelworld) January 7, 2026
نزوح جماعي لسكان— Mahmod Kolo (@kolo_mahmod) January 7, 2026
حي #الأشرفية والشيخ مقصود .
بسبب قصف ارهابي السلطة المؤقتة pic.twitter.com/K2haOdIEIE
