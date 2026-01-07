Στην Κύπρο ο Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Χριστοδουλίδη
Στην Κύπρο ο Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Χριστοδουλίδη

Η επίσκεψη συμπίπτει με τις εκδηλώσεις για την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Στην Κύπρο ο Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Χριστοδουλίδη
Στην Κύπρο βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε μια επίσκεψη με καθαρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα, καθώς συμπίπτει με τις εκδηλώσεις για την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, ενώ το απόγευμα έχει προγραμματιστεί κοινή συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η συνάντηση Ζελένσκι - Χριστοδουλίδη έχει οριστεί για τις 11:15, ενώ ακολουθεί στις 12:15 επίσημη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.
