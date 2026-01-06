«Στη Μελάνια δεν αρέσει καθόλου αυτό»: Χορευτικό σόου Τραμπ με ειρωνείες για τις τρανς αθλήτριες και τον Μαδούρο
«Στη Μελάνια δεν αρέσει καθόλου αυτό»: Χορευτικό σόου Τραμπ με ειρωνείες για τις τρανς αθλήτριες και τον Μαδούρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε διαλόγους που είχε με τη σύζυγό του, αλλά και στο πώς ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας τον αντέγραφε

«Στη Μελάνια δεν αρέσει καθόλου αυτό»: Χορευτικό σόου Τραμπ με ειρωνείες για τις τρανς αθλήτριες και τον Μαδούρο
Σε μεγάλα κέφια -ποιος ξέρει γιατί ακριβώς- ήταν την Τρίτη ο πρόεδρος Τραμπ που σε μια από τις ομιλίες του για κάθε πιθανό και απίθανο ζήτημα ειρωνεύτηκε τις τρανς αθλήτριες της άρσης βαρών

«Η γυναίκα μου το αντιπαθεί αυτό όταν το κάνω [ενν. τις μιμήσεις]. Είναι μια πολύ κομψή γυναίκα. Αντιπαθεί να με βλέπει να χορεύω», είπε σε ομιλία του στο Trump-Kennedy Center που πρόσφατα πήρε και το όνομά του, εν μέσω οργής για την μετονομασία.


Συνέχισε για τους διαλόγους με τη γυναίκα του: «Της λέω “όλοι θέλουν να με δουν να χορεύω” και μου λέει “Αγάπη μου, δεν αρμόζει αυτό σε πρόεδρο”. Μα, βγήκα πρόεδρος! “Φαντάζεσαι τον Φράνκλιν Ρούσβελτ να χορεύει;”, μου λέει, φαίνεται όμως ότι ίσως δεν ξέρει και πολλά [η Μελάνια] για την αμερικανική ιστορία». (Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Ρούσβελτ ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο).

Αλλάζοντας θέμα, ο Τραμπ άρχισε να παριστάνει τις τρανς αθλήτριες της άρσης βαρών και να δείχνει πώς δυσκολεύονται να σηκώσουν τα βάρη, ενώ βάζουν μετά τα κλάματα. Αντίθετα, συνέχισε να λέει ο Τραμπ «πάει ένας άντρας και σηκώνει το βάρος με ευκολία, αυτά είναι τρελά πράγματα».

Δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί ούτε τον Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν το Σάββατο.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο... αντέγραφε τις χορευτικές του κινήσεις, ότι «είχε σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους στη Βενεζουέλα», όπως και ότι είχε θάλαμο βασανιστηρίων στο κέντρο του Καράκας.
