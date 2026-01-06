Πανικός στη Βενεζουέλα από λάθος συναγερμό: Εκρήξεις και πυροβολισμοί γύρω από το Καράκας, δείτε βίντεο

Αναφορές για νέες επιθέσεις στην πρωτεύουσα - Στο κόκκινο η ένταση στη χώρα μετά την αμερικανική επιχείρηση και τη σύλληψη του Μαδούρο





Πανικός προκλήθηκε στη Βενεζουέλα καθώς ισχυρές εκρήξεις, πυροβολισμοί και αναφορές για δραστηριότητα drones καταγράφηκαν νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα Καράκας και τις γύρω περιοχές, ωστόσο λίγο αργότερα ο συναγερμός αποδείχθηκε λανθασμένος. Η ένταση στη χώρα βρίσκεται στο κόκκινο μετά την αμερικανική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα πυρά ακούστηκαν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες στο Καράκας το βράδυ, περί τις 20:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), και σταμάτησαν λίγη ώρα αργότερα με την κατάσταση να τελεί υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν, πέταξαν κοντά στην προεδρία, με αποτέλεσμα να ανοίξουν πυρ ομάδες ασφαλείας.Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ανταποκρίσεις διεθνών Μέσων, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας άκουσαν ισχυρούς κρότους και πυρά, ενώ σε τουλάχιστον μία περιοχή κοντά σε στρατιωτική βάση είχε διακοπεί το ρεύμα και υψώνονταν στήλες καπνού.Το Καράκας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν περιορίζονται στην πρωτεύουσα, αλλά επεκτείνονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα. Σύμφωνα με πληροφορίες απογειώθηκαν μέχρι και μαχητικά F-16.Η κατάσταση εξελίσσεται σε ένα διεθνές θρίλερ, με την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο να καταγγέλλει στρατιωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες , κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για προσπάθεια αποσταθεροποίησης και αρπαγής των στρατηγικών πόρων της χώρας. Παράλληλα, ο Μαδούρο επέρριψε την ευθύνη για τις επιθέσεις στους Αμερικανούς στρατιώτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούν τις αεροπορικές δυνάμεις τους για να ανατρέψουν την κυβέρνηση της χώρας.Διεθνείς πηγές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον επτά εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από την πόλη και ότι χαμηλά ιπτάμενα αεροσκάφη εντοπίστηκαν σε διάφορες ζώνες της ευρύτερης περιοχής του Καράκας, με κατοίκους να αναφέρουν καταστροφές και έντονους ήχους πυροβολισμών σε πολλές γειτονιές.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένει σε σιωπή σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον της από τη Βενεζουέλα, ενώ χώρες όπως η Αργεντινή εξέφρασαν δημόσια την υποστήριξή τους στην ενέργεια αυτή, θεωρώντας την ως νόμιμη άμυνα της Βενεζουέλας απέναντι στην εξωτερική επιβουλή. Αντίθετα, το Μεξικό καταδίκασε τους μονομερείς αμερικανικούς βομβαρδισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους απειλή για τη σταθερότητα στη Λατινική Αμερική.



Η κατάσταση είναι ακόμα ασαφής και οι πληροφορίες ανανεώνονται συνεχώς. Αξιοσημείωτο είναι ότι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η χώρα κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με πολλά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν εκρήξεις και αναταραχές στον στρατηγικής σημασίας τομέα των ελικοδρομίων και στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή του Καράκας.