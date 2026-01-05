Το drone «φάντασμα» των ΗΠΑ που άνοιξε τον δρόμο για να συλλάβουν οι Delta Force τον Μαδούρο, βίντεο
Το drone «φάντασμα» των ΗΠΑ που άνοιξε τον δρόμο για να συλλάβουν οι Delta Force τον Μαδούρο, βίντεο

Το RQ-170 Sentinel, ευρύτερα γνωστό κι «Κτήνος της Κανταχάρ» χρησιμοποιήθηκε για να εντοπιστεί με ακρίβεια η τοποθεσία του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του

Το drone «φάντασμα» των ΗΠΑ που άνοιξε τον δρόμο για να συλλάβουν οι Delta Force τον Μαδούρο, βίντεο
«Κάνε μ@@@ες και θα δεις τι θα πάθεις», είναι το εκλαϊκευμένο δόγμα που υιοθετεί και εφαρμόζει στις διεθνείς τους σχέσεις οι ΗΠΑ, μετά την αστραπιαία επιχείρηση «Absolute Resolve» που στήθηκε για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από στρατιωτική βάση στο Καράκας της Βενεζουέλας.

Για να πετύχουν τον στόχο τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν - σύμφωνα με το Newsweek - ένα τουλάχιστον drone που φέρνει την επίσημη ονομασία RQ-170 Sentinel, ευρύτερα γνωστό κι ως «Φάντασμα» ή «Κτήνος της Κανταχάρ», που έστρωσε το... χαλί για να επέμβει η επίλεκτη ομάδα των Delta Force.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο κατέγραψαν ένα RQ-170 Sentinel της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ να προσγειώνεται την ανατολή του ηλίου σε μια βάση του Πουέρτο Ρίκο μετά την επιδρομή της 3ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τουλάχιστον ένα RQ-170 Sentinel συμμετείχε στην επιχείρηση που διήρκεσε όλη τη νύχτα για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του, τους οποίους οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζουν ως τον νόμιμο ηγέτη του νοτιοαμερικανικού έθνους.

Παρόλο που τα Sentinels φέρονται να βρίσκονται σε υπηρεσία τα τελευταία 20 χρόνια, η Πολεμική Αεροπορία έχει αναγνωρίσει την ύπαρξή τους μόνο από τον Δεκέμβριο του 2009, όταν υποστήριζε αποστολές στο Αφγανιστάν.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το drone ή τα drones επιχειρούσαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, ιδιαίτερα γύρω από το Καράκας, αν και οι ακριβείς διαδρομές δεν έχουν διευκρινιστεί λόγω της άκρως απόρρητης φύσης τους.

Ανώνυμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η CIA τα ανέπτυξε, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από την αεράμυνα της χώρας, πάνω από τη Βενεζουέλα για μήνες, χρησιμοποιώντας τα για να παρακολουθεί τις κινήσεις του (πρωην) προέδρου Μαδούρο και να σχηματίσουν εικόνα των καθημερινών του δραστηριοτήτων πριν από την επιχείρηση, αναφέρουν οι New York Times.

Ενώ η τοποθεσία του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί, το αεροδρόμιο όπου κατευθύνεται το μη επανδρωμένο σκάφος για να προσγειωθεί, πιθανολογείται ότι είναι η Ναυτική Αεροπορική Βάση Roosevelt Roads στο Πουέρτο Ρίκο, η οποία έκλεισε το 2004.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν σήματα μονάδων που φοριούνται από στρατιωτικό προσωπικό, υποδεικνύοντας ότι το RQ-170 Sentinel μπορεί να επιχειρούσε στη Λατινική Αμερική από τον Δεκέμβριο.

Στρατιωτικοί αναλυτές υποστήριξαν ότι η πιθανή συμβολή του RQ-170 ήταν η μακροπρόθεσμη, μυστική παρακολούθηση του κτιρίου του Μαδούρο.

Την συνέκριναν με τις εβδομάδες σιωπηλής συλλογής πληροφοριών που προηγήθηκαν της επιχείρησης του 2011 εναντίον του Οσάμα Μπιν Λάντεν, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν στη συνεχή επιτήρηση μιας μόνο, σημαντικής τοποθεσίας.

Τα κλιπ κατέγραψαν τον ήχο των κινητήρων τζετ και τα φώτα που αναβοσβήνουν στο πίσω μέρος της ατράκτου καθώς το drone πετούσε πάνω από το έδαφος των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύλληψη Μαδούρο, μαζί με τα RQ-170 Sentinels, πάνω από 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ιδανικό για τέτοιου είδους αποστολές

Το συγκεκριμένο drone σχεδιάστηκε από την Lockheed Martin ακριβώς για αυτό το είδος αποστολής, παρέχοντας επιτήρηση στόχων υψηλής αξίας εντός εχθρικού εδάφους και υποστήριξη σε ομάδες ειδικών επιχειρήσεων όπως η Delta Force, η οποία συνέλαβε τον Μαδούρο.

Σύμφωνα με το The War Zone, υπάρχουν μόνο περίπου 20 έως 30 drones RQ-170 σε υπηρεσία, τα οποία επιχειρούν από βάσεις όπως η αεροπορική βάση Creech στη Νεβάδα.

Η 432η Πτέρυγα, με έδρα την αεροπορική βάση Creech, είναι η κύρια πτέρυγα της Πολεμικής Αεροπορίας για τηλεκατευθυνόμενα drones και πιστεύεται ότι είναι ο κύριος χειριστής του RQ-170.

Το Creech απέχει επίσης λιγότερο από 100 μίλια από τη βάση Area 51 στη Νεβάδα, η οποία έχει γίνει διαβόητη για την ανάπτυξη και δοκιμή άκρως απόρρητων αεροσκαφών εδώ και δεκαετίες.

Το συγεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος πιστεύεται ότι διαθέτει προηγμένους αισθητήρες για χαρτογράφηση και παρακολούθηση κινούμενων στόχων, υπέρυθρες κάμερες για την παροχή νυχτερινού βίντεο και εργαλεία πληροφοριών υψηλής τεχνολογίας για την αναχαίτιση των εχθρικών επικοινωνιών.

Ταυτόχρονα, ειδικοί σε θέματα στρατιωτικής τεχνολογίας πιστεύουν ότι οι αμερικανικές μονάδες κυβερνοπολέμου έπαιξαν επίσης ρόλο στην επίθεση, στέλνοντας ολόκληρη την περιοχή-στόχο σε μπλακάουτ κατά την έναρξη της επιδρομής.

Μέρος της επιδρομής φαίνεται να περιελάμβανε μια τεράστια διακοπή ρεύματος γύρω από το Fuerte Tiuna, το μεγαλύτερο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας στο Καράκας.

Σύμφωνα με ειδικούς σε τακτικές πολέμου και στρατιωτική τεχνολογία, πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση οι αμερικανικές υπηρεσίες χαρτογραφούσαν στόχους για να χτυπήσουν ψηφιακά στη Βενεζουέλα και σε άλλα εχθρικά έθνη εδώ και χρόνια.

Αυτή η διαδικασία περιελάμβανε τη διασφάλιση ότι οι πολιτικές εγκαταστάσεις, όπως τα νοσοκομεία, δεν θα έχαναν την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που οι αμερικανικές δυνάμεις χακάρουν το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Μάλιστα, οι ΗΠΑ φάνηκαν από τον Δεκέμβριο να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στα στρατιωτικά δίκτυα C2 της Βενεζουέλας, δηλαδή τα συστήματα επικοινωνίας για τα στρατεύματα της χώρας.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε: «Καθώς η δύναμη άρχισε να πλησιάζει το Καράκας,  αρχίσαμε να αποσυναρμολογούμε και να απενεργοποιούμε τα συστήματα αεράμυνας στη Βενεζουέλα, χρησιμοποιώντας όπλα για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των ελικοπτέρων στην περιοχή - στόχο».
