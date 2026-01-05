«Θεωρώ τον εαυτό μου αιχμάλωτο πολέμου» δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο - Στις 17 Μαρτίου η ακρόασή του

NOW: "Thank you President Trump!" shouts a man as confrontations continue between dueling protests outside NYC Court, where Venezuela's Maduro is being processed. pic.twitter.com/0cLsnr2RBy — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 5, 2026

BREAKING 🚨 TRUE Venezuelans gather OUTSIDE the SDNY court house celebrating President Trump capturing Nicolas Maduro and saving Venezuela



Mainstream Media does not want you to see this



YOU KNOW WHAT TO DO



pic.twitter.com/UYWZib4ozJ — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 3, 2026

«Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος»

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο συνήγορος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι «σε αυτή τη φάση δεν ζητά την αποφυλάκισή του με εγγύηση», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ίδιος υπογράμμισε πως ο Μαδούρο έχει ζητήματα υγείας και θα απαιτηθεί συγκεκριμένη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ενώ έθεσε και θέμα νομιμότητας της επιχείρησης για τη σύλληψή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του Μαδούρο ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής».Μάλιστα, ο συνήγορος της Σίλια Φλόρες δήλωσε ότι έχει «μώλωπες στα πλευρά της» και «θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα», εμ τον δικαστή Χελερστάιν να σημειώνει ότι οι δικηγόροι μπορούν να το διευθετήσουν με τους εισαγγελείς.Έξω από το δικαστήριο ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί υπήκοοι της Βενεζουέλας που ζουν στη Νέα Υόρκη, με συνθήματα υπέρ αλλά και κατά του Νικολάς Μαδούρο.«Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ! Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω», είπε με δάκρυα στα μάτια στα ισπανικά η Κάρμεν, 50 ετών, μετανάστρια από τη Βενεζουέλα, ενώ άλλοι κυμάτιζαν σημαίες της Βενεζουέλας και κρατούσαν πλακάτ με τα συνθήματα «Ελευθερώστε τον Πρόεδρο Μαδούρο» και «Όχι πόλεμος για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας».Εξερχόμενος από το δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, απάντησε σε ισπανόφωνο διαδηλωτή, καθώς έβγαινε από την αίθουσα του δικαστηρίου, που του είπε ότι στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας, θα πληρώσει», λέγοντας στα ισπανικά: «Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος. Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».Στη συνέχεια το προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας, μπήκε σε όχημα της αυτοκινητοπομπής τους για να επιστρέψει στο κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν.Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Μαδούρο ότι έχει απαχθεί, ο συνήγορός του δήλωσε στο NBC News: «Νομίζω ότι τα όσα είπε ο πρόεδρος Μαδούρο στο δικαστήριο μιλούν από μόνα τους».