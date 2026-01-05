«Θεωρώ τον εαυτό μου αιχμάλωτο πολέμου» δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο - Στις 17 Μαρτίου η ακρόασή του
«Θεωρώ τον εαυτό μου αιχμάλωτο πολέμου» δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο - Στις 17 Μαρτίου η ακρόασή του
Είμαι αθώος και έντιμος, είπε, «εντελώς αθώα» δήλωσε και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Όλα όσα συνέβησαν στην δικαστική αίθουσα, 30 λεπτά διήρκεσε η διαδικασία - Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει
«Αιχμάλωτος πολέμου» δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο ο οποίος οδηγήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μαζί με την σύζυγό του με την οποία κατηγορούνται για ναρκοτρομοκρατία και κατοχή όπλων.
Σε ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινίες του Χόλιγουντ, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας μεταφέρθηκε, μαζί με τη Φλόρες, σε αίθουσα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου Daniel Patrick Moynihan του Μανχάταν με χειροπέδες στα χέρια και φορώντας την τυπική ενδυμασία κρατουμένου σε αμερικανικές φυλακές, μπλε φανελάκι και πορτοκαλί πουκάμισο.
Αφού άκουσε μια περίληψη των κατηγορητηρίων εναντίον του, ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας, Μαδούρο δήλωσε αθώος. «Δεν είμαι ένοχος», είπε ο Μαδούρο όταν ο 92χρονος δικαστής Χέλερσταϊν τον ρώτησε τι θέλει να δηλώσει. «Είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι ακόμα ο πρόεδρος της χώρας μου», πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι η κατάθεση του Μαδούρο θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου και ώρα 11 το πρωί.
Μάλιστα, όπως είπε στον δικαστή ο Μαδούρο, θεωρεί τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».
Παράλληλα, ο δικαστής Χέλερσταΐν γνωστοποίησε στο κατηγορούμενο ζευγάρι ότι έχουν το δικαίωμα να δεχτούν επίσκεψη από υπαλλήλους του προξενείου της χώρας τους, κάτι που αποδέχτηκαν κι οι δύο.
Μέρος της διαδικασίας ήταν και η γνωστοποίηση από την πλευρά του Εισαγγελέα της ώρας και του τόπου της σύλληψης του Μαδούρου και της Φλόρες, οπότε έγινε κι επίσημα γνωστό ότι συνελήφθησαν από τις διωκτικές αρχές στις 11:30 το πρωί της 3ης Ιανουαρίου.
«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου»«Αθώα, εντελώς αθώα», είπε η Φλόρες στα ισπανικά, όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή τι δηλώνει στις κατηγορίες. «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας μαζί με τη σύζυγό μου και θα τοποθετηθώ αναφορικά με τις κατηγορίες μόλις τις διαβάσω αναλυτικά - προσεκτικά - μόνος μου», δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο, όταν του ζητήθηκε να δηλώσει την ταυτότητά του.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όταν ο δικαστής τον ενημέρωσε ότι έχει το δικαίωμα σε δωρεάν συνήγορο, από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας απάντησε ότι δεν ήταν ενήμερος για τη δυνατότητα αυτή.
🚨 BREAKING: Maduro tells judge 'I am innocent, I am not guilty,' in court appearance on narco-trafficking charges pic.twitter.com/Pk2NnF2IdJ— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Αιφνιδίασε τον δικαστήΜάλιστα, ο Μαδούρο φέρεται να αιφνιδίασε τον δικαστή όταν του ζήτησε να κρατήσει τις σημειώσεις του. «θα ήθελα να ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι σημειώσεις μου και να μου επιτραπεί να τις κρατήσω», είπε με τον Χέλερσταϊν να απαντά: «Πιστεύω ότι δικαιούστε να τις κρατήσετε».
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο συνήγορος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι «σε αυτή τη φάση δεν ζητά την αποφυλάκισή του με εγγύηση», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ίδιος υπογράμμισε πως ο Μαδούρο έχει ζητήματα υγείας και θα απαιτηθεί συγκεκριμένη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ενώ έθεσε και θέμα νομιμότητας της επιχείρησης για τη σύλληψή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.
Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του Μαδούρο ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής».
Μάλιστα, ο συνήγορος της Σίλια Φλόρες δήλωσε ότι έχει «μώλωπες στα πλευρά της» και «θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα», εμ τον δικαστή Χελερστάιν να σημειώνει ότι οι δικηγόροι μπορούν να το διευθετήσουν με τους εισαγγελείς.
Έξω από το δικαστήριο ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί υπήκοοι της Βενεζουέλας που ζουν στη Νέα Υόρκη, με συνθήματα υπέρ αλλά και κατά του Νικολάς Μαδούρο.
Στη συνέχεια το προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας, μπήκε σε όχημα της αυτοκινητοπομπής τους για να επιστρέψει στο κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν.
Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Μαδούρο ότι έχει απαχθεί, ο συνήγορός του δήλωσε στο NBC News: «Νομίζω ότι τα όσα είπε ο πρόεδρος Μαδούρο στο δικαστήριο μιλούν από μόνα τους».
«Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ! Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω», είπε με δάκρυα στα μάτια στα ισπανικά η Κάρμεν, 50 ετών, μετανάστρια από τη Βενεζουέλα, ενώ άλλοι κυμάτιζαν σημαίες της Βενεζουέλας και κρατούσαν πλακάτ με τα συνθήματα «Ελευθερώστε τον Πρόεδρο Μαδούρο» και «Όχι πόλεμος για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας».
NOW: "Thank you President Trump!" shouts a man as confrontations continue between dueling protests outside NYC Court, where Venezuela's Maduro is being processed. pic.twitter.com/0cLsnr2RBy— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 5, 2026
BREAKING 🚨 TRUE Venezuelans gather OUTSIDE the SDNY court house celebrating President Trump capturing Nicolas Maduro and saving Venezuela
Mainstream Media does not want you to see this
YOU KNOW WHAT TO DO
pic.twitter.com/UYWZib4ozJ
«Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος»Εξερχόμενος από το δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, απάντησε σε ισπανόφωνο διαδηλωτή, καθώς έβγαινε από την αίθουσα του δικαστηρίου, που του είπε ότι στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας, θα πληρώσει», λέγοντας στα ισπανικά: «Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος. Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».
