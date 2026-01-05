Εκκένωση χωριών στον Λίβανο διέταξε το Ισραήλ, ενόψει πληγμάτων εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ισραήλ Χεζμπολάχ Χαμάς

Εκκένωση χωριών στον Λίβανο διέταξε το Ισραήλ, ενόψει πληγμάτων εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ

Πρόκειται για τα χωριά Χαμάρα και Αΐν αλ Τίνεχ, στην Κοιλάδα Μπεκάα και Κφαρ Χάτα και Αανάν

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε εντολή εκκένωσης τεσσάρων χωριών στον ανατολικό και τον νότιο Λίβανο, ενόψει πληγμάτων σε «στρατιωτικές υποδομές» που ανήκουν στη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και την παλαιστινιακή Χαμάς.

Πρόκειται για τα χωριά Χαμάρα και Αΐν αλ Τίνεχ, στην Κοιλάδα Μπεκάα και Κφαρ Χάτα και Αανάν στον νότιο Λίβανο.

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας» σημείωσε στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, στα αραβικά, ο εκπρόσωπος του στρατού συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε. Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο χάρτες των εν λόγω ζωνών.

