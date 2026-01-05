Στιβ Γούιτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στις συνομιλίες της Συμμαχίας των Προθύμων
Στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων θα συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν αύριο Τρίτη στο Παρίσι με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Την ανακοίνωση αυτή έκανε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Τη συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Υπενθυμίζεται πως στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων θα συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
