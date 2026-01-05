Ανοιχτό ενδεχόμενο το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την προστασία της Γροιλανδίας, λέει το Βερολίνο
 Η Γροιλανδία είναι τμήμα της Δανίας και με αυτό το δεδομένο η άμυνά της βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, είπε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ μπορεί να έχει συνομιλίες για την ενίσχυση της προστασίας της αν κριθεί απαραίτητο.

Η δήλωση αυτή έγινε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μια προοπτική που ανησύχησε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και που έχει αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα μετά την πραγματοποίηση της απειλής του Τραμπ να ανατρέψει τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θέλει να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μια φιλοδοξία που εξέφρασε για πρώτη φορά το 2019 στη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Λιθουανία, ο Βάντερφουλ είπε ότι η Γερμανία έχει ερωτήματα σχετικά με την απομάκρυνση του Μαδούρο και τόνισε ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα πρέπει να καθορίσει το μέλλον της χώρας του με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Επίσης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία είναι τμήμα της Δανίας.

"Και δεδομένου ότι η Δανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Γροιλανδία, επί της αρχής, θα βρίσκεται για την άμυνά της υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Και αν υπάρχουν περαιτέρω απαιτούμενα για την ενίσχυση των αμυντικών προσπαθειών που αφορούν τη Γροιλανδία, τότε θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό εντός του πλαισίου της Συμμαχίας", κατέληξε ο Βάντερφουλ χωρίς να επεκταθεί για τη φύση αυτών των συνομιλιών.
