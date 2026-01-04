Βενεζουέλα: Πόσο πλούσια είναι τελικά η χώρα και πόσο φτωχοί οι κάτοικοι; - Οι αλήθειες και οι μύθοι Από την κατάρρευση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό του 686% στα συσσίτια και τα 7,8 εκατ. προσφύγων - Πώς η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο βυθίστηκε στην φτώχεια, ενώ οι εκλεκτοί του καθεστώτος ζούσαν στη χλιδή - Τα σενάρια για τα ορυκτά και ο ρόλος των ΗΠΑ