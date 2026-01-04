Η ΕΕ συστήνει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε το Σάββατο στις αεροπορικές εταιρίεςεκτιμώντας ότι η πιθανή ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας αποτελεί «μεγάλ κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις».«Δεδομένων των αμερικανικών πληγμάτων και του υψηλού επιπέδου έντασης συνολικότερα, η Βενεζουέλα είναι πιθανό να διατηρήσεικαι τις μονάδες της αντιαεροπορικής της άμυνας, κυρίως υπό το πρίσμα της πιθανότητας περαιτέρω στοχευμένων στρατιωτικών ενεργειών. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού και/ή λανθασμένης αναγνώρισης αξιολογείται ως υψηλός», αναφέρει λεπτομερώς το ενημερωτικό δελτίο του EASA.Η σύσταση του EASAΕλάχιστες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες εξακολουθούν να εξυπηρετούν τη Βενεζουέλα, καθώς οι εντάσεις με τις ΗΠΑ αυξάνονταν συνεχώς τους τελευταίους μήνες.