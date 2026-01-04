ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Μαζική ουκρανική επίθεση με drone κατά της Μόσχας - Αλλαγή πορείας για τις πτήσεις, δείτε εικόνα
Το σύνολο των πτήσεων από την ρωσική πρωτεύουσα έχει ανασταλεί

Μεγάλη επίθεση με ουκρανικά drones είναι εξέλιξη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου κατά της Μόσχας.

Το σύνολο των πτήσεων από την ρωσική πρωτεύουσα -και από τα τρία αεροδρόμια της πόλης- έχει ανασταλεί και αυτές που είχαν κατεύθυνση τη Ρωσία έχουν λάβει εντολή για αλλαγή πορείας σε άλλα αεροδρόμια.



Δείτε εικόνα:

Επιθέσεις αυτού του τύπου είναι σχετικά συχνές τους τελευταίους μήνες, με τη ρωσική πλευρά να ισχυρίζεται κάθε φορά ότι κατέρριψε δεκάδες drone που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, το αεροδρόμιο και άλλους στόχους στρατηγικής σημασίας.
