Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Μαζική ουκρανική επίθεση με drone κατά της Μόσχας - Αλλαγή πορείας για τις πτήσεις, δείτε εικόνα
Μαζική ουκρανική επίθεση με drone κατά της Μόσχας - Αλλαγή πορείας για τις πτήσεις, δείτε εικόνα
Το σύνολο των πτήσεων από την ρωσική πρωτεύουσα έχει ανασταλεί
Μεγάλη επίθεση με ουκρανικά drones είναι εξέλιξη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου κατά της Μόσχας.
Το σύνολο των πτήσεων από την ρωσική πρωτεύουσα -και από τα τρία αεροδρόμια της πόλης- έχει ανασταλεί και αυτές που είχαν κατεύθυνση τη Ρωσία έχουν λάβει εντολή για αλλαγή πορείας σε άλλα αεροδρόμια.
Δείτε εικόνα:
Επιθέσεις αυτού του τύπου είναι σχετικά συχνές τους τελευταίους μήνες, με τη ρωσική πλευρά να ισχυρίζεται κάθε φορά ότι κατέρριψε δεκάδες drone που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, το αεροδρόμιο και άλλους στόχους στρατηγικής σημασίας.
Το σύνολο των πτήσεων από την ρωσική πρωτεύουσα -και από τα τρία αεροδρόμια της πόλης- έχει ανασταλεί και αυτές που είχαν κατεύθυνση τη Ρωσία έχουν λάβει εντολή για αλλαγή πορείας σε άλλα αεροδρόμια.
Ukrainian one-way attack drones have surrounded the Russian capital of Moscow. pic.twitter.com/uT4ZtCgmrZ— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026
Δείτε εικόνα:
Επιθέσεις αυτού του τύπου είναι σχετικά συχνές τους τελευταίους μήνες, με τη ρωσική πλευρά να ισχυρίζεται κάθε φορά ότι κατέρριψε δεκάδες drone που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, το αεροδρόμιο και άλλους στόχους στρατηγικής σημασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα