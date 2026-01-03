Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τις τελευταίες ώρες, το Καράκας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και αναστάτωσης, μετά από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ. Εκρήξεις ακούγονται σε αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τον τρόμο και την καταστροφή.



Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει την επίθεση ως «πολύ σοβαρή στρατιωτική ενέργεια», ενώ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει πως ο Νικολάς Μαδούρο έχει συλληφθεί και βρίσκεται εκτός Βενεζουέλας.

Από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται σκηνές πανικού μετά τις εκρήξεις από την επίθεση των ΗΠΑ, με μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ οι διακοπές ρεύματος είναι εκτεταμένες



Ο φόβος είναι διάχυτος και οι πολίτες προσπαθούν να βρουν καταφύγιο ή να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η στρατιωτική παρουσία στην πόλη έχει ενταθεί, με τον στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις να περιπολούν τα κεντρικά σημεία.

🚨🇻🇪💥🇺🇸BREAKING | Shocking images show a massive explosion at Higuerote Airport in Miranda State, northern Venezuela. Secondary blasts and raging fires point to a strike on a Venezuelan Air Force surface to air missile launcher. The night sky is burning. pic.twitter.com/MRMVmJWlvI — WAR (@warsurveillance) January 3, 2026

People dining out in Caracas when US strikes can be seen nearby. pic.twitter.com/ZchaKB5C4k — NEO (@NEOTIMEMACHINE) January 3, 2026

The Venezuelan security forces blocked off the government quarter, pushing people and vehicles away from the Miraflores presidential palace in Caracas. pic.twitter.com/lVAiTmXspq — Tedd Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) January 3, 2026

🚨 Residentes de Caracas abandonan sus hogares ante la ola de bombardeos. Tras las detonaciones en Fuerte Tiuna y el centro de la capital, cientos de caraqueños han salido a las calles buscando refugio o información. El temor a nuevos ataques aéreos mantiene a la ciudad en vilo… pic.twitter.com/D4cMB4bdYO — Vanguardia (@vanguardiacom) January 3, 2026