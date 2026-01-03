ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Καράκας ΗΠΑ

Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με διεθνείς αντιδράσεις και εκκλήσεις για ηρεμία, καθώς οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν στιγμές έντονης αβεβαιότητας και φόβου

Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
8 ΣΧΟΛΙΑ

Τις τελευταίες ώρες, το Καράκας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και αναστάτωσης, μετά από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ. Εκρήξεις ακούγονται σε αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τον τρόμο και την καταστροφή.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει την επίθεση ως «πολύ σοβαρή στρατιωτική ενέργεια», ενώ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει πως ο Νικολάς Μαδούρο έχει συλληφθεί και βρίσκεται εκτός Βενεζουέλας. 

Από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται σκηνές πανικού μετά τις εκρήξεις από την επίθεση των ΗΠΑ,  με μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ οι διακοπές ρεύματος είναι εκτεταμένες

Ο φόβος είναι διάχυτος και οι πολίτες προσπαθούν να βρουν καταφύγιο ή να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η στρατιωτική παρουσία στην πόλη έχει ενταθεί, με τον στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις να περιπολούν τα κεντρικά σημεία.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Καράκας






Κλείσιμο


Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκρήξεις, φόβος και πανικός στο Καράκας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης