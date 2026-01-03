Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Για πλήγματα στο μαυσωλείο του Ούγκο Τσάβες στο Καράκας, γράφουν τοπικά μέσα - Δείτε βίντεο
Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει από τα ξημερώματα του Σαββάτου στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία της Βενεζουέλας
Τα μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν επίσης στο συγκρότημα Cuartel de la Montaña στο Καράκας, ένα πρώην στρατιωτικό μουσείο που μετατράπηκε σε μαυσωλείο του Ούγκο Τσάβες μετά το θάνατό του.
Τα λείψανα του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας φυλάσσονται εκεί.
Δείτε σχετικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει...
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026
Venezuelan media report that the United States also struck the Cuartel de la Montaña complex in Caracas, a former military museum that was converted into Hugo Chávez’s mausoleum after his death.
The remains of the former Venezuelan leader are kept there. pic.twitter.com/5A3gkg5RSA
