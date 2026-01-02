Ελβετία: Επιτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε μπαρ - club;

Η είδηση της φονικής πυρκαγιάς σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά στην Ελβετία, με δεκάδες νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους και νεαρά άτομα, έφερε ξανά στο προσκήνιο μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά την παρουσία και την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους σε χώρους διασκέδασης στη χώρα.

Το βασικό στοιχείο που απασχολεί όχι μόνο γονείς αλλά και όσους ταξιδεύουν στην Ελβετία αναφορικά με την παραμονή και την πρόσβαση σε μπαρ ή κλαμπ αφορά τα ηλικιακά όρια για ανηλίκους. Συγκεκριμένα, πολλοί αναρωτιούνται: επιτρέπεται σε κάτω των 18 χρονών να εισέρχονται σε τέτοιους χώρους; Και αν ναι, σε ποιο πλαίσιο το επιτρέπει ο νόμος; Σημειώστε πως στην Ελλάδα, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος, εκτός αν συνοδεύονται από ενήλικους συγγενείς τους.

Η απάντηση για την Ελβετία δεν είναι απλή, αλλά βασίζεται στη νομοθεσία για την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και σε κανόνες που ο κάθε χώρος μπορεί να...





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







