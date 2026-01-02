Ο Μπολσονάρου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη φυλακή
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του έκανε και επιπλέον διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί ο επίμονος λόξιγκας που είχε προκαλέσει επιπλοκές
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο στη Μπραζίλια όπου είχε εισαχθεί για ιατρικές επεμβάσεις, και επέστρεψε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή 27 ετών.
Η νοσηλεία του είχε γίνει με δικαστική άδεια, ώστε να υποβληθεί σε επεμβάσεις για θεραπεία βουβωνοκήλης και επίμονου λόξιγκα, τα οποία ταλαιπωρούσαν την υγεία του τις τελευταίες ημέρες.
Ο Μπολσονάρου υποφέρει από τις συνέπειες της επίθεσης που δέχτηκε το 2018, όταν ένας άνδρας τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Τα επόμενα χρόνια υποβλήθηκε σε πολλές, σοβαρές επεμβάσεις.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Μπολσονάρου εισήχθη στο DF Star Hospital στις 24 Δεκεμβρίου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη ανήμερα τα Χριστούγεννα.
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του έκανε και επιπλέον διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί ο επίμονος λόξιγκας που είχε προκαλέσει επιπλοκές.
Ο Μπολσονάρου έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλακή για την ενορχήστρωση απόπειρας πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022.
Οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει να εκτίσει την ποινή σε κατ’ οίκον περιορισμό για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενοι την κατάσταση της υγείας του, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.
Μόλις πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε πίσω στη Διεύθυνση Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια, όπου συνεχίζει να εκτίει την ποινή του.
Μόλις πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε πίσω στη Διεύθυνση Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια, όπου συνεχίζει να εκτίει την ποινή του.
