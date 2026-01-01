Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Δείτε βίντεο: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας στο Άμστερνταμ
Η πυρκαγιά πιθανόν ξέσπασε από πυροτεχνήματα που πετούσαν συμμορίες εφήβων
Μέρη της κορυφής της ηλικίας 154 ετών εκκλησίας είχαν ήδη καταρρεύσει μετά από δύο ώρες πυρκαγιάς.
Het instorten van de toren gefilmd door nog een omstanderhttps://t.co/BuFfztkJcI pic.twitter.com/JIa5HVCMVy— AT5 (@AT5) January 1, 2026
De hulpdiensten hebben opgeschaald naar Grip 1 en 'zeer grote brand'. Volg de ontwikkelingen hier:https://t.co/SwkM7lbeiJ pic.twitter.com/WkzkgthpLD— AT5 (@AT5) January 1, 2026
Vondelkerk pic.twitter.com/zTKbb8pOES— Slicky Sleeves (@Slicky_sleeves) January 1, 2026
NEW: Fire Erupts at Amsterdam’s Vondelkerk, Flames Seen at Top of Church— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 1, 2026
pic.twitter.com/sxTsP2y9fC
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026
The tower of the neo-Gothic Vondelkerk Church in Amsterdam has collapsed aftera fire engulfed the church just after midnight.
It’s believed that youth gangs with fireworks are behind the blaze.
🇳🇱 pic.twitter.com/cTKOlfNluY
Η εκκλησία Vondelkerk κατασκευάστηκε το 1872 και λειτουργούσε ως το 1977, από τότε όμως διατίθεται για ειδικές χρήσης.
Η πυρκαγιά πιθανόν οφείλεται σε πυροτεχνήματα που πετούσαν συμμορίες νεαρών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr