Δείτε βίντεο: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας στο Άμστερνταμ

Η πυρκαγιά πιθανόν ξέσπασε από πυροτεχνήματα που πετούσαν συμμορίες εφήβων

κατέρρευσε εντελώς τα ξημερώματα της Πέμπτης.



Μέρη της κορυφής της ηλικίας 154 ετών εκκλησίας είχαν ήδη καταρρεύσει μετά από δύο ώρες πυρκαγιάς.







Ο πύργος της εκκλησίας Vondelkerk στο Άμστερνταμ, που τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατέρρευσε εντελώς τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μέρη της κορυφής της ηλικίας 154 ετών εκκλησίας είχαν ήδη καταρρεύσει μετά από δύο ώρες πυρκαγιάς.

Τα γύρω σπίτια εκκενώθηκαν καθώς η φωτιά εκτόξευε στάχτη και κομμάτια από παλιά ξύλα. Οι πυροσβέστες μάλιστα χτυπούσαν οι ίδιοι κουδούνια για να προειδοποιήσουν τους ενοίκους.



Η εκκλησία Vondelkerk κατασκευάστηκε το 1872 και λειτουργούσε ως το 1977, από τότε όμως διατίθεται για ειδικές χρήσης.



Η πυρκαγιά πιθανόν οφείλεται σε πυροτεχνήματα που πετούσαν συμμορίες νεαρών.