Δείτε βίντεο: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας στο Άμστερνταμ
ΚΟΣΜΟΣ
Άμστερνταμ Εκκλησία Συμμορίες ανηλίκων

Δείτε βίντεο: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας στο Άμστερνταμ

Η πυρκαγιά πιθανόν ξέσπασε από πυροτεχνήματα που πετούσαν συμμορίες εφήβων

Δείτε βίντεο: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας στο Άμστερνταμ
16 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πύργος της εκκλησίας Vondelkerk στο Άμστερνταμ, που τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατέρρευσε εντελώς τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Μέρη της κορυφής της ηλικίας 154 ετών εκκλησίας είχαν ήδη καταρρεύσει μετά από δύο ώρες πυρκαγιάς.



Κλείσιμο


Τα γύρω σπίτια εκκενώθηκαν καθώς η φωτιά εκτόξευε στάχτη και κομμάτια από παλιά ξύλα. Οι πυροσβέστες μάλιστα χτυπούσαν οι ίδιοι κουδούνια για να προειδοποιήσουν τους ενοίκους.

Η εκκλησία Vondelkerk κατασκευάστηκε το 1872 και λειτουργούσε ως το 1977, από τότε όμως διατίθεται για ειδικές χρήσης.

Η πυρκαγιά πιθανόν οφείλεται σε πυροτεχνήματα που πετούσαν συμμορίες νεαρών.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης