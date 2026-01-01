Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Οκτώ νεκροί σε μια ημέρα από τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά
Σε μία περίπτωση άρχισε έρευνα και διάσωση του πληρώματος
Συνολικά σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, τρεις από τους οποίους επέβαιναν στο πρώτο σκάφος και δυο στο δεύτερο, χωρίς να διευκρινίσουν αν οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν στον Ειρηνικό ή στην Καραϊβική.
On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff— U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026
Τα πλοία είχαν σχηματίσει νηοπομπή, ανέφερε ο στρατός.
Οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν πάνω «στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν στην πρώτη εμπλοκή», ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») μέσω X.
On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS— U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025
Κατά την ανάρτησή της, το διοικητήριο ενημέρωσε την αμερικανική ακτοφυλακή για να διεξαχθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ποτέ δεν είχε ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα αφότου άρχισαν οι βομβαρδισμοί πλοίων στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ολοένα μεγαλύτερη στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να αναγκάσει να εγκαταλείψει την εξουσία τον ομόλογο του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.
Με τη σειρά του ο Μαδούρο διαψεύδει τους ισχυρισμούς αυτούς σε κάθε ευκαιρία και κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αυτό που επιδιώκουν είναι αλλαγή καθεστώτος για να ιδιοποιηθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής -- τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.
Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φέρονταν να φορτώνονταν πλεούμενα που ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, πιθανόν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της χώρας αφότου άρχισε η στρατιωτική εκστρατεία που παρουσιάζεται επισήμως ως επιχείρηση για την πάταξη της εμπορίας ουσιών.
