Οκτώ νεκροί σε μια ημέρα από τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά
Οκτώ νεκροί σε μια ημέρα από τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά

Σε μία περίπτωση άρχισε έρευνα και διάσωση του πληρώματος

Οκτώ νεκροί σε μια ημέρα από τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά την Τετάρτη ότι χτύπησαν ακόμη δυο δσκάφη που κατ’ αυτές ενέχονταν στη «διακίνηση ναρκωτικών».

Συνολικά σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, τρεις από τους οποίους επέβαιναν στο πρώτο σκάφος και δυο στο δεύτερο, χωρίς να διευκρινίσουν αν οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν στον Ειρηνικό ή στην Καραϊβική.

Σε άλλα περιστατικά, νωρίτερα την Τετάρτη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα, σε διεθνή ύδατα, εναντίον τριών σκαφών που πιστεύεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά, ανακοίνωσε απόψε η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

Τα πλοία είχαν σχηματίσει νηοπομπή, ανέφερε ο στρατός.

Οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν πάνω «στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν στην πρώτη εμπλοκή», ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») μέσω X.

Δεν διευκρίνισε πού έγιναν τα πλήγματα, αν δηλαδή διεξήχθησαν στην Καραϊβική ή στον Ειρηνικό. Με τα νέα πλήγματα, που εξαπολύθηκαν προχθές Τρίτη, κατά τη SOUTHCOM, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης έφθασε τους τουλάχιστον 110.

Κατά την ανάρτησή της, το διοικητήριο ενημέρωσε την αμερικανική ακτοφυλακή για να διεξαχθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ποτέ δεν είχε ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα αφότου άρχισαν οι βομβαρδισμοί πλοίων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ολοένα μεγαλύτερη στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να αναγκάσει να εγκαταλείψει την εξουσία τον ομόλογο του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Με τη σειρά του ο Μαδούρο διαψεύδει τους ισχυρισμούς αυτούς σε κάθε ευκαιρία και κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αυτό που επιδιώκουν είναι αλλαγή καθεστώτος για να ιδιοποιηθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής -- τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φέρονταν να φορτώνονταν πλεούμενα που ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, πιθανόν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της χώρας αφότου άρχισε η στρατιωτική εκστρατεία που παρουσιάζεται επισήμως ως επιχείρηση για την πάταξη της εμπορίας ουσιών.

Η νομιμότητα αυτής της τελευταίας αμφισβητείται από ειδικούς και αντιπολιτευόμενους στις ΗΠΑ. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, βλέποντας «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις» σε αυτά.
