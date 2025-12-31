«Γελοίο» το βίντεο της Μόσχας για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν, λέει το Κίεβο
«Γελοίο» το βίντεο της Μόσχας για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν, λέει το Κίεβο
«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση» λέει η Ουκρανία
Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είναι «γελοίο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.
«Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να το παράξουν όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι. «Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».
Δείτε το βίντεο που προώθησε νωρίτερα η ρωσική πλευρά
Στο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα διυλιστήριο στην πόλη-λιμάνι Τουαπσέ στη νότια Ρωσία και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Χερσόνησο Ταμάν στην περιοχή του Κρασνοντάρ.
Σε ανακοίνωση του το Γενικό Επιτελείο προσθέτει ότι μονάδες επεξεργασίας στο διυλιστήριο και δύο προβλήτες στον τερματικό του Κρασνοντάρ υπέστησαν ζημιές.
«Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να το παράξουν όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι. «Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».
Δείτε το βίντεο που προώθησε νωρίτερα η ρωσική πλευρά
This footage shows, allegedly, one of the Ukrainian drones shot down while flying toward Putin’s residence, carrying a 6-kilogram high-explosive charge, according to the Russian Ministry of Defense. https://t.co/Lz102unwFs pic.twitter.com/a78ZjpZkNK— Clash Report (@clashreport) December 31, 2025
Στο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα διυλιστήριο στην πόλη-λιμάνι Τουαπσέ στη νότια Ρωσία και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Χερσόνησο Ταμάν στην περιοχή του Κρασνοντάρ.
We are publishing an objective control of target damage from a first-person perspective in the city of Tuapse on the night of December 30 to 31. https://t.co/GDUcVq9EPg pic.twitter.com/Lcz7XYAQfj— Exilenova+ (@Exilenova_plus) December 31, 2025
Σε ανακοίνωση του το Γενικό Επιτελείο προσθέτει ότι μονάδες επεξεργασίας στο διυλιστήριο και δύο προβλήτες στον τερματικό του Κρασνοντάρ υπέστησαν ζημιές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα