Ο καθιστός διαδηλωτής της Τεχεράνης: Εικόνες που θυμίζουν την Τιενανμέν στο Ιράν, δείτε βίντεο

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων ενώ απέναντί του είναι πάνω από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες