Ιράν: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα στην Τεχεράνη μετά τη νέα υποτίμηση του νομίσματος

Το ριάλ έπεσε την Κυριακή στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία της μαύρης αγοράς, όπου η ισοτιμία ανέρχεται στο 1,4 εκατ. ριάλ για ένα δολάριο