Επίδειξη ισχύος από τη Ρωσία: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος Oreshnik στη Λευκορωσία
Επίδειξη ισχύος από τη Ρωσία: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος Oreshnik στη Λευκορωσία
Την ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος είχε προαναγγείλει ο Λευκορώσος πρόεδρος Λουκασένκο
Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik που φέρει πυρηνικές ικανότητες, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Μόσχας να πλήττει στόχους σε όλη την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου.
Την ανάπτυξη αυτού του πυραυλικού συστήματος είχε ήδη γνωστοποιήσει προ ημερών ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχος της Ρωσίας.
Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τόνισε σήμερα ότι είναι η πρώτη φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιδεικνύει τα πυραυλικά συστήματα Oreshnik.
Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σήμερα δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων.
Δείτε το βίντεο
Τον Αύγουστο, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα ξεκίνησε μαζική παραγωγή αυτού του πυραύλου τελευταίας γενιάς ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή και συμπλήρωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τον αναπτύξει στη Λευκορωσία έως το 2025.
Το Μινσκ, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί τον Αύγουστο ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, θα περιλάμβαναν τους πυραύλους Oreshnik - που σημαίνει φουντουκιά στα ρωσικά.
Αυτά τα μεγάλης κλίμακας κοινά στρατιωτικά γυμνάσια προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγες μέρες μετά την άνευ προηγουμένου είσοδο φερόμενων ως ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος.
Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik, χωρίς πυρηνική κεφαλή, για να πλήξει στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.
Την ανάπτυξη αυτού του πυραυλικού συστήματος είχε ήδη γνωστοποιήσει προ ημερών ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχος της Ρωσίας.
Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τόνισε σήμερα ότι είναι η πρώτη φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιδεικνύει τα πυραυλικά συστήματα Oreshnik.
Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σήμερα δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων.
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο δείχνει κινητούς εκτοξευτήρες και πληρώματα να κινούνται κατά μήκος δασικών δρόμων και στρατιώτες να καμουφλάρουν τα συστήματα. Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματικός φάνηκε να λέει σε στρατεύματα ότι τα συστήματα έχουν επίσημα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
❗️🇷🇺🤝🇧🇾 - Russia's Defense Ministry announced on December 30, 2025, that its nuclear-capable Oreshnik intermediate-range hypersonic ballistic missile system has entered active combat duty in Belarus. The announcement included the release of video footage showing mobile launchers… pic.twitter.com/Y7Aqzu8iyf— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 30, 2025
Στις 18 Δεκεμβρίου ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Πούτιν, στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μινσκ, είχε δηλώσει πως οι Oreshnik αναπτύχθηκαν στη Λευκορωσία.
Oresnik hypersonic ICBM missiles are now deployed by russia in eastern Belarus—undetectable by design, with a reported 4,000 - 5,000 km range aimed at Europe. pic.twitter.com/4T5vzNlboN— EMPR.media (@EuromaidanPR) December 29, 2025
Τον Αύγουστο, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα ξεκίνησε μαζική παραγωγή αυτού του πυραύλου τελευταίας γενιάς ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή και συμπλήρωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τον αναπτύξει στη Λευκορωσία έως το 2025.
Το Μινσκ, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί τον Αύγουστο ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, θα περιλάμβαναν τους πυραύλους Oreshnik - που σημαίνει φουντουκιά στα ρωσικά.
Αυτά τα μεγάλης κλίμακας κοινά στρατιωτικά γυμνάσια προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγες μέρες μετά την άνευ προηγουμένου είσοδο φερόμενων ως ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος.
Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik, χωρίς πυρηνική κεφαλή, για να πλήξει στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα