Πέθανε η Ισπανίδα που είχε κάνει την καταστροφική «συντήρηση» στην εικόνα του Χριστού

Δείτε το πριν και το μετά της «αποκατάστασης» της τοιχογραφίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Ισπανίδαπου, άθελά της, είχε γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο για το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα της αποκατάστασης μιας τοιχογραφίας του Χριστού.Η Χιμένεθ είχε επιχειρήσει το καλοκαίρι του 2012 να αποκαταστήσει την τοιχογραφία «Ecce homo» («Ιδού ο άνθρωπος») σε εκκλησία στη Σαραγόσα που ήταν αρκετά φθαρμένη με τα χρόνια.Η αλλαγή έγινε πολύ γρήγορα viral, με την Χιμένεθ τις πρώτες ημέρες να δέχεταιγια την παρέμβασή της.Γρήγορα όμως οι Ισπανοί έδειξαν τη συμπάθειά τους, τόσο ώστε στις 25 Αυγούστου 2012 χιλιάδες άνθρωποι, που ήταν στην εκκλησία για το προσκύνημα του Αγίου Αγίου Βαρθολομαίου, την χειροκρότησαν θερμά.Από τότε ως και σήμεραγια να δουν από κοντά την ιδιόμορφη αποκατάσταση. Υπολογίζεται ότι το 2026 θα επισκεφτούν το ιερό πάνω από 300.000 άνθρωποι. Τα έσοδα από τα εισιτήρια, που είναι περίπου 600.000 ευρώ, διατίθενται εξ ολοκλήρου σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.Η Χιμένεθ, όπως είπε ο δήμαρχος της πόλης, είχε μια. Έμεινε χήρα σε πολύ νεαρή ηλικία, ένα από τα δύο παιδιά της πέθανε από εκφυλιστική μυϊκή δυστροφία και έμεινε να φροντίζει το άλλο, που έχει αναπηρία.