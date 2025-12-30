Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Πέθανε η Ισπανίδα που είχε κάνει την καταστροφική «συντήρηση» στην εικόνα του Χριστού
Πέθανε η Ισπανίδα που είχε κάνει την καταστροφική «συντήρηση» στην εικόνα του Χριστού
Η παρέμβαση της Σεσίλια Χιμένεθ είχε γίνει viral το 2012 και είχε χλευαστεί, γρήγορα όμως οι συμπατριώτες της την είδαν με συμπάθεια
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Ισπανίδα Σεσίλια Χιμένθ που, άθελά της, είχε γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο για το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα της αποκατάστασης μιας τοιχογραφίας του Χριστού.
Η Χιμένεθ είχε επιχειρήσει το καλοκαίρι του 2012 να αποκαταστήσει την τοιχογραφία «Ecce homo» («Ιδού ο άνθρωπος») σε εκκλησία στη Σαραγόσα που ήταν αρκετά φθαρμένη με τα χρόνια.
Η αλλαγή έγινε πολύ γρήγορα viral, με την Χιμένεθ τις πρώτες ημέρες να δέχεται καταιγισμό από χλευαστικά σχόλια για την παρέμβασή της.
Γρήγορα όμως οι Ισπανοί έδειξαν τη συμπάθειά τους, τόσο ώστε στις 25 Αυγούστου 2012 χιλιάδες άνθρωποι, που ήταν στην εκκλησία για το προσκύνημα του Αγίου Αγίου Βαρθολομαίου, την χειροκρότησαν θερμά.
Από τότε ως και σήμερα χιλιάδες ήταν αυτοί που επισκέφτηκαν το ιερό για να δουν από κοντά την ιδιόμορφη αποκατάσταση. Υπολογίζεται ότι το 2026 θα επισκεφτούν το ιερό πάνω από 300.000 άνθρωποι. Τα έσοδα από τα εισιτήρια, που είναι περίπου 600.000 ευρώ, διατίθενται εξ ολοκλήρου σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Η Χιμένεθ, όπως είπε ο δήμαρχος της πόλης, είχε μια δύσκολη ζωή. Έμεινε χήρα σε πολύ νεαρή ηλικία, ένα από τα δύο παιδιά της πέθανε από εκφυλιστική μυϊκή δυστροφία και έμεινε να φροντίζει το άλλο, που έχει αναπηρία.
Η Χιμένεθ είχε επιχειρήσει το καλοκαίρι του 2012 να αποκαταστήσει την τοιχογραφία «Ecce homo» («Ιδού ο άνθρωπος») σε εκκλησία στη Σαραγόσα που ήταν αρκετά φθαρμένη με τα χρόνια.
Η αλλαγή έγινε πολύ γρήγορα viral, με την Χιμένεθ τις πρώτες ημέρες να δέχεται καταιγισμό από χλευαστικά σχόλια για την παρέμβασή της.
Γρήγορα όμως οι Ισπανοί έδειξαν τη συμπάθειά τους, τόσο ώστε στις 25 Αυγούστου 2012 χιλιάδες άνθρωποι, που ήταν στην εκκλησία για το προσκύνημα του Αγίου Αγίου Βαρθολομαίου, την χειροκρότησαν θερμά.
Από τότε ως και σήμερα χιλιάδες ήταν αυτοί που επισκέφτηκαν το ιερό για να δουν από κοντά την ιδιόμορφη αποκατάσταση. Υπολογίζεται ότι το 2026 θα επισκεφτούν το ιερό πάνω από 300.000 άνθρωποι. Τα έσοδα από τα εισιτήρια, που είναι περίπου 600.000 ευρώ, διατίθενται εξ ολοκλήρου σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Η Χιμένεθ, όπως είπε ο δήμαρχος της πόλης, είχε μια δύσκολη ζωή. Έμεινε χήρα σε πολύ νεαρή ηλικία, ένα από τα δύο παιδιά της πέθανε από εκφυλιστική μυϊκή δυστροφία και έμεινε να φροντίζει το άλλο, που έχει αναπηρία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα