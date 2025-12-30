Νέο παραλήρημα Μεντβέντεφ κατά Ζελένσκι: Ο Χάρος τον περιτριγυρίζει, θα εκθέσουμε τη σορό του σε μουσείο στην Αγία Πετρούπολη

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας τοποθετήθηκε με ύβρεις και προσβολές κατά του Ζελένσκι για το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, όπου φέρεται να ευχόταν θάνατο του Πούτιν