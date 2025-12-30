Ο Ιρανός πρόεδρος απαντά στον Τραμπ: Σκληρή απάντηση εάν δεχθούμε επίθεση
Ο Τραμπ δήλωσε χθες, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Νετανιάχου, ότι η κυβέρνησή του θα υποστήριζε νέες επιθέσεις του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, αν το τελευταίο «συνεχίσει με τους πυραύλους»
«Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε οποιαδήποτε επιθετική κίνηση θα είναι σκληρή» διαμηνύει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, με το βλέμμα στις ΗΠΑ και σε όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από τη συνάντηση που είχε χθες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις ΗΠΑ, ότι η κυβέρνησή του θα υποστήριζε νέες επιθέσεις του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, αν το τελευταίο «συνεχίσει με τους πυραύλους». Αν τώρα συνεχίσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, τόνισε ότι θα υποστήριζε μια επίθεση «γρήγορα».
Η απάντηση στο πρώτο ενδεχόμενο θα ήταν «ναι, απολύτως» και στο άλλο θα ήταν «αμέσως», είπε ακόμη. Απείλησε δε το Ιράν ότι «θα το τσακίσουμε» αν προσπαθήσει να εξοπλιστεί εκ νέου.
