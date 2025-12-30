Ο Ιρανός πρόεδρος απαντά στον Τραμπ: Σκληρή απάντηση εάν δεχθούμε επίθεση

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Νετανιάχου, ότι η κυβέρνησή του θα υποστήριζε νέες επιθέσεις του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, αν το τελευταίο «συνεχίσει με τους πυραύλους»