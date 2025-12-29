Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τουρκία: Νεκροί τρεις αστυνομικοί σε επιχείρηση κατά του ISIS στη Γιάλοβα
Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, οκτώ αστυνομικοί κι ένας φύλακας τραυματίστηκαν, ενώ σκοτώθηκαν και έξι μέλη του ISIS
Τρεις Τούρκοι αστυνομικοί και έξι τρομοκράτες του ISIS σκοτώθηκαν και οκτώ αστυνομικοί κι ένας φύλακας ασφαλείας τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της τουρκικής αστυνομίας στη Γιάλοβα, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.
Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, δυνάμεις της Διεύθυνσης Ασφαλείας της επαρχίας πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά της ISIS σε σπίτι στον δρόμο προς το χωριό Ελμαλίκ.
Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι τον τελευταίο μήνα έχουν συλληφθεί 138 ύποπτοι για συμμετοχή στον ISIS, ενώ σε 97 άτομα έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Το πρωί, ανέφερε, έγιναν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 108 διευθύνσεις σε 15 επαρχίες της χώρας. Μία εξ αυτών έγινε στη Γιάλοβα στις 2:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τον υπουργό, τρομοκράτες του ISIS άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εξ αυτών και τον τραυματισμό άλλων οκτώ και ενός φύλακα.
Στο σπίτι που έγινε η επιχείρηση υπήρχαν γυναίκες και παιδιά και σκοτώθηκαν έξι τρομοκράτες, όλοι Τούρκοι υπήκοοι.
Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διορίστηκαν πέντε εισαγγελείς και έχουν γίνει πέντε συλλήψεις.
