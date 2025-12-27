Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Τέσσερα μέλη οικογένειας από την Ισπανία αγνοούνται στην Ινδονησία μετά τη βύθιση τουριστικού πλοιαρίου
Τέσσερα μέλη οικογένειας από την Ισπανία αγνοούνται στην Ινδονησία μετά τη βύθιση τουριστικού πλοιαρίου
Πρόκειται για πατέρα, τους δύο γιους και μια από τις κόρες του - Διαδώθηκε η μητέρα και ένα κορίτσι
Αγνοούνται τα ίχνη τετραμελούς οικογένειας από την Ισπανία έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και υπό σφοδρή κακοκαιρία, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι ισπανικές Αρχές.
Πρόκειται για έναν πατέρα και τα τρία από τα παιδιά του, δύο γιοι και μια κόρη.
Η μητέρα και άλλη μια κόρη της οικογένειας, το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν και είναι ασφαλείς.
Το πλοιάριο ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών.
Στη θαλάσσια περιοχή επικρατούν ισχυρά ρεύματα και υπάρχουν ψηλά κύματα.
Τα θαλάσσια δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος περίπου 17.000 νησιών, πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού ασφαλείας ή ακραίων καιρικών συνθηκών.
