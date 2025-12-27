Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από τη Λευκορωσία, κίνδυνος και για το Μινσκ
Ο Ουκρανός πρόεδρος καταγγέλλει χρήση drones και πυραύλων από λευκορωσικό έδαφος για την παράκαμψη της αντιαεροπορικής άμυνας - Μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο
Αυτές αφορούν τις επιθέσεις τόσο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και με πυραύλους, έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως με αυτήν την τακτική οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να παρακάμψουν την ουκρανική άμυνα.
«Αυτό είναι επικίνδυνο για τη Λευκορωσία», έγραψε. «Είναι κρίμα που η Λευκορωσία παραδίδει την κυριαρχία της προς όφελος των ρωσικών επιθετικών φιλοδοξιών».
I held a Staff meeting. The focus was on all drone-related issues, including countering Russian Shahed drone strikes, our Drone Line, and deep strikes. First and foremost, we are documenting Russians attempting to dodge our interceptors' defensive positions by crossing into…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025
Εξήγησε πως η επιλογή προληπτικών πληγμάτων στη Λευκορωσία ενέχει κινδύνους, υποστηρίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκαταστήσει εξοπλισμό σε συγκροτήματα κατοικιών. Κεραίες και συστήματα καθοδήγησης για επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας έχουν εγκατασταθεί σε στέγες πενταώροφων πολυκατοικιών, είπε ο Ζελένσκι, επικαλούμενος τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.
«Πρόκειται για απόλυτη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, το Μινσκ θα πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια», τόνισε ο Ζελένσκι, προειδοποιώντας πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας έχει λάβει εντολή να προσαρμόσει την στρατηγική της.
Κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, τα στρατεύματα της Μόσχας χρησιμοποίησαν το έδαφος της Λευκορωσίας ως ορμητήριο για την αποτυχημένη προέλασή τους προς το Κίεβο. Λευκορωσικά στρατεύματα δεν συμμετείχαν ενεργά στις μάχες, αλλά η συνεχής απειλή δεσμεύει μεγάλη ουκρανική δύναμη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία.
Εκρήξεις στο Κίεβο
Μερικές ώρες μετά τις καταγγελίες Ζελένσκι, σημειώθηκαν εκρήξεις σημειώθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου σήμανε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).
«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.
❗The sky over Kiev on video!— Внимание! Говорит Москва! 🇷🇺 Z 👨⚕️👀🦁 (@Andjela_Sipovac) December 27, 2025
Explosions are being heard on the outskirts of Kiev! https://t.co/wuGWsI6IR7
Το Κίεβο δέχεται μια μεγάλη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, αναφέρουν ουκρανικά μέσα.
🇷🇺🇺🇦 ALERTE INFO – Kiev est visée par une importante attaque de missiles balistiques russes, entraînant des coupures d’électricité dans plusieurs quartiers.#Ukraine #Kyiv #Russia— Media Express (@media_express_e) December 27, 2025
pic.twitter.com/4aCa8yS5GE
Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί πύραυλοι Kalibr και Iskander, καθώς και Khinzals. Οι αναφορές λένε ότι οι Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί Συνδυασμένης Παραγωγής Θερμότητας και Ενέργειας CHP-4, CHP-5, CHP-6 και ο υδροηλεκτρικός σταθμός έχουν γίνει στόχος.
UPDATE—-Kiev is allegedly being hit from all sides. Kalibr and Iskander missiles as well as Khinzals so far.— 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) December 27, 2025
I’m currently gathering details, but it seems aircraft will also likely be launching I believe X-101 cruise missiles in time.
So far reports are that CHP-4, CHP-5,… https://t.co/fTfrYcp3mu pic.twitter.com/Em62Kr275Q
