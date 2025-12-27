Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από τη Λευκορωσία, κίνδυνος και για το Μινσκ
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Λευκορωσία

Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από τη Λευκορωσία, κίνδυνος και για το Μινσκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος καταγγέλλει χρήση drones και πυραύλων από λευκορωσικό έδαφος για την παράκαμψη της αντιαεροπορικής άμυνας - Μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από τη Λευκορωσία, κίνδυνος και για το Μινσκ
Ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις θέσεις τους στη Λευκορωσία προκειμένου να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε χθες Παρασκευή ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από σύσκεψη με το στρατιωτικό του επιτελείο.

Αυτές αφορούν τις επιθέσεις τόσο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και με πυραύλους, έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως με αυτήν την τακτική οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να παρακάμψουν την ουκρανική άμυνα.

«Αυτό είναι επικίνδυνο για τη Λευκορωσία», έγραψε. «Είναι κρίμα που η Λευκορωσία παραδίδει την κυριαρχία της προς όφελος των ρωσικών επιθετικών φιλοδοξιών».



Εξήγησε πως η επιλογή προληπτικών πληγμάτων στη Λευκορωσία ενέχει κινδύνους, υποστηρίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκαταστήσει εξοπλισμό σε συγκροτήματα κατοικιών. Κεραίες και συστήματα καθοδήγησης για επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας έχουν εγκατασταθεί σε στέγες πενταώροφων πολυκατοικιών, είπε ο Ζελένσκι, επικαλούμενος τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Πρόκειται για απόλυτη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, το Μινσκ θα πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια», τόνισε ο Ζελένσκι, προειδοποιώντας πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας έχει λάβει εντολή να προσαρμόσει την στρατηγική της.

Κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, τα στρατεύματα της Μόσχας χρησιμοποίησαν το έδαφος της Λευκορωσίας ως ορμητήριο για την αποτυχημένη προέλασή τους προς το Κίεβο. Λευκορωσικά στρατεύματα δεν συμμετείχαν ενεργά στις μάχες, αλλά η συνεχής απειλή δεσμεύει μεγάλη ουκρανική δύναμη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία.

Κλείσιμο

Εκρήξεις στο Κίεβο


Μερικές ώρες μετά τις καταγγελίες Ζελένσκι, σημειώθηκαν εκρήξεις σημειώθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου σήμανε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.


Το Κίεβο δέχεται μια μεγάλη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, αναφέρουν ουκρανικά μέσα.

Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί πύραυλοι Kalibr και Iskander, καθώς και Khinzals. Οι αναφορές λένε ότι οι Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί Συνδυασμένης Παραγωγής Θερμότητας και Ενέργειας CHP-4, CHP-5, CHP-6 και ο υδροηλεκτρικός σταθμός έχουν γίνει στόχος.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης