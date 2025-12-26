Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ, σύντομα θα έχω επικοινωνία με τον Πούτιν

Αποκάλυψε επίσης ότι η επίθεση στη Νιγηρία κατά του ISIS είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, αλλά ο ίδιος έδωσε εντολή να μετατεθεί κατά μία ημέρα: Είπα «ας τους κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο»