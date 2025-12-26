Δύο νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών κοντά στη Λυών
Δύο νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών κοντά στη Λυών
Τα θύματα είναι ένας 47χρονος και ένας 55χρονος - Η Εισαγγελία έχει κινήσει ποινική έρευνα για σωματικές βλάβες και ανθρωποκτονία εξ αμελείας
Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από την έκρηξη στο εργοστάσιο χημικών κοντά στη Λυών, η οποία σημειώθηκε τη Δευτέρα (22/12).
Όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Αρχές, δεύτερος εργαζόμενος της εταιρείας υπέκυψε στα τραύματά του. Πρόκειται για 55χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα, όπως δήλωσε στο Agence France-Presse εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης CFDT. Ο πρώτος νεκρός, ηλικίας 47 ετών, είχε χάσει τη ζωή του την επόμενη ημέρα του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα εργαστήρια του εργοστασίου, στο οποίο απασχολούνται περίπου 570 εργαζόμενοι, και ακολούθησε πυρκαγιά σε κτίριο έκτασης περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων, όπως ανέφερε η Πυροσβεστική. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.
Η Εισαγγελία της Λυών έχει κινήσει ποινική έρευνα για σωματικές βλάβες και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Ο διευθυντής του εργοστασίου, Ζαν-Πιερ Λερά, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου «σε πειραματικό χώρο».
Όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Αρχές, δεύτερος εργαζόμενος της εταιρείας υπέκυψε στα τραύματά του. Πρόκειται για 55χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα, όπως δήλωσε στο Agence France-Presse εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης CFDT. Ο πρώτος νεκρός, ηλικίας 47 ετών, είχε χάσει τη ζωή του την επόμενη ημέρα του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα εργαστήρια του εργοστασίου, στο οποίο απασχολούνται περίπου 570 εργαζόμενοι, και ακολούθησε πυρκαγιά σε κτίριο έκτασης περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων, όπως ανέφερε η Πυροσβεστική. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.
🔴🇫🇷FLASH INFO - Vidéo de l’explosion du laboratoire du site Elkem Silicones à Saint-Fons (Rhône) qui a fait quatre blessés, dont deux graves. #SaintFons #Rhone pic.twitter.com/0VqNCjcWyt— Media Express (@media_express_e) December 22, 2025
Η Εισαγγελία της Λυών έχει κινήσει ποινική έρευνα για σωματικές βλάβες και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Ο διευθυντής του εργοστασίου, Ζαν-Πιερ Λερά, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου «σε πειραματικό χώρο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα