Το Ισραήλ έγινε η μόνη χώρα που αναγνώρισε επίσημα τη Σομαλιλάνδη – Αντιδρούν Σομαλία, Αίγυπτος, Τουρκία και Τζιμπουτί
Η Σομαλιλάνδη έχει αποσχισθεί από τη Σομαλία και μέχρι στιγμής δεν έχει αναγνωριστεί από καμία άλλη χώρα
Στην επίσημη αναγνώριση του «ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους» της Σομαλιλάνδης προχώρησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Η Σομαλιλάνδη είναι αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία με πρωτεύουσα τη Χαργκέισα, που ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία το 1991. Ωστόσο, δεν είχε γίνει αναγνώριση από καμία άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό.
«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο επικεφαλής της διπλωματίας του (Γκίντεον) Σάαρ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του ισραηλινού πρωθυπουργού.
Σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση.
«Οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Σομαλίας, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί.
