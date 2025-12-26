Γιουν Σουκ Γιολ: Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας κινδυνεύει με φυλάκιση 10 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Γιουν Σουκ-γέολ

Γιουν Σουκ Γιολ: Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας κινδυνεύει με φυλάκιση 10 ετών

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον εκδιωχθέντα πρόεδρο ότι προσπάθησε να εμποδίσει τους ανακριτές που επιδίωκαν να τον συλλάβουν τον Ιανουάριο, καθώς κλειδώθηκε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο

Γιουν Σουκ Γιολ: Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας κινδυνεύει με φυλάκιση 10 ετών
Ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζήτησε ποινή φυλάκισης 10 ετών για τον πρώην πρόεδρο, Γιούν Σουκ-Γιολ, κατηγορούμενο μεταξύ άλλων για προσπάθεια παρεμπόδισης της σύλληψής του μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, μετέδωσε την Παρασκευή το πρακτορείο Yonhap.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον εκδιωχθέντα πρόεδρο ότι προσπάθησε να εμποδίσει τους ανακριτές που επιδίωκαν να τον συλλάβουν τον Ιανουάριο, καθώς κλειδώθηκε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι ειδικοί εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης για τον Γιούν, στο πλαίσιο των πολλών κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

