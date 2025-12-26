Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον δέκα νεκροί και 32 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον δέκα νεκρούς και 32 τραυματίες σημειώθηκε την Πέμπτη, στο Μεξικό, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Βερακρούζ.
Η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Ζοντεκοματλάν, ενώ το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Αβάνα-Τσίκοντεπεκ.
«Προς το παρόν έχουμε επιβεβαιώσει εννέα ενήλικες και ένα παιδί νεκρούς», δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της Ζοντεκοματλάν σε ανακοίνωση. Ο δήμος δημοσίευσε επίσης μια λίστα με τους 32 τραυματίες και τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν.
Τα θανατηφόρα τροχαία, με λεωφορεία ή φορτηγά, είναι συχνά στο Μεξικό και προκαλούνται συνήθως από υπερβολική ταχύτητα ή μηχανική βλάβη.
Στα τέλη Νοεμβρίου, 10 άτομα σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε παρόμοιο ατύχημα στη δυτική πολιτεία Μιτσόακαν.
🚌💥 Hay al menos 10 muertos por un accidente de autobús al este de México— Jhannely González | GAZA REPORTES (@palestinaexiste) December 25, 2025
El accidente ocurrió en el municipio veracruzano de Zontecomatlán, en donde un autobús se volcó en una cañada. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad, además, se registran 31 personas… pic.twitter.com/pTnjLgVIdN
