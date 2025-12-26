Τα μοναχικά Χριστούγεννα του Άντριου, μέχρι και οι κόρες του τον έκαναν πέρα
Οι δύο πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία συμμετείχαν στην καθιερωμένη εκκλησιαστική τελετή ανήμερα των Χριστουγέννων
Οι κόρες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, παρευρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγχαμ, χωρίς την παρουσία του πατέρα τους. Οι δύο πριγκίπισσες συμμετείχαν στην καθιερωμένη εκκλησιαστική τελετή ανήμερα των Χριστουγέννων, συνοδευόμενες από τους συζύγους τους, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Η βασιλική πομπή περπάτησε, όπως κάθε χρόνο, τη σύντομη διαδρομή προς την εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, εντός του ιδιωτικού κτήματος του βασιλιά στο Σάντρινγχαμ, στο Νόρφολκ. Εκατοντάδες πολίτες αψήφησαν το κρύο για να δουν από κοντά τους γαλαζοαίματους, με ορισμένους να περιμένουν ακόμη και από τη νύχτα, πριν την άφιξή τους λίγο πριν τις 11 το πρωί.
Η Κέιτ συνομίλησε με δεκάδες παρευρισκόμενους για σχεδόν 20 λεπτά, αφού τα περισσότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη αποχωρήσει. Δέχθηκε πλήθος λουλουδιών, τα οποία μετέφεραν αστυνομικοί, ενώ τα παιδιά της —ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις— έλαβαν δώρα από τους πολίτες, όπως λούτρινα παιχνίδια, σοκολάτες και επιτραπέζια παιχνίδια.
Ο Άντριου αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα μετά την αποκάλυψη των σχέσεών του με τον Έπσταϊν, καταδικασμένο παιδεραστή που αυτοκτόνησε το 2019. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην δούκας πρόκειται σύντομα να αποχωρήσει από τη Βασιλική Κατοικία (Royal Lodge) κοντά στο Ουίνδσορ και να μετακομίσει σε ανακαινισμένο ακίνητο στο κτήμα του Σάντρινγχαμ, γνωστό ως Marsh Farm, εντός του νέου έτους.
Η μετακίνηση αυτή ακολουθεί την έντονη κατακραυγή που προκλήθηκε όταν έγινε γνωστό ότι κατέβαλλε συμβολικό ενοίκιο για τη διαμονή του στη μεγάλη κατοικία στο Ουίνδσορ.
Η βασιλική παράδοση και η επαφή με το κοινόΗ παρουσία στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία αποτελεί σταθερή παράδοση για τη βασιλική οικογένεια και ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του εορταστικού της ημερολογίου. Μετά το τέλος της λειτουργίας, ο βασιλιάς, η βασίλισσα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μαζί με τα παιδιά τους αντάλλαξαν ευχές με το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής επιστροφής στο Σάντρινγχαμ.
Ο πρίγκιπας Άντριου στο περιθώριοΗ απουσία του πρίγκιπα Άντριου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει αποστασιοποιημένος από τη δημόσια ζωή της βασιλικής οικογένειας, καθώς οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να δημοσιοποιούν έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.
