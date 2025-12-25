Ανάλυση του Guardian: Γιατί Τραμπ και Πούτιν θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη

Η βρετανική εφημερίδα μιλά για την κοινή αγωνία του Ρώσου προέδρου και του Αμερικανού ομολόγου του: είναι, υποστηρίζει, η απώλεια κύρους και σεβασμού στο διεθνές σύστημα, την οποία επιθυμούν να αποκαταστήσουν διά του φόβου και της ισχύος