Ρωσία για Ουκρανικό: Αργή, αλλά σταθερή πρόοδος στις συνομιλίες με ΗΠΑ, Ευρωπαίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τη διαδικασία
Όπως δήλωσε, η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις «στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί στο ανώτατο επίπεδο»
Αργή αλλά σταθερή πρόοδο καταγράφουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους, η Ζαχάροβα ανέφερε ότι στις συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά «υπάρχει πρόοδος, αργή αλλά σταθερή», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εξελίσσεται με εμπόδια.
Όπως σημείωσε, οι επαφές ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα συνοδεύονται από «εξαιρετικά επιζήμιες, ακόμη και κακόβουλες προσπάθειες» ορισμένων χωρών - κυρίως της Δυτικής Ευρώπης - οι οποίες, όπως είπε, επιχειρούν να υπονομεύσουν και να εκτροχιάσουν κάθε διπλωματική πρόοδο.
Η ίδια τόνισε ότι στο πλαίσιο του διαλόγου με την αμερικανική κυβέρνηση, η ρωσική πλευρά καλεί συστηματικά τις ΗΠΑ να αντιδράσουν ενεργά απέναντι σε αυτές τις κινήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε καταστροφικές για τη διπλωματική διαδικασία.
Παράλληλα, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις «στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί στο ανώτατο επίπεδο», παραπέμποντας στις συμφωνίες που τέθηκαν κατά τη συνάντηση στο Άνκορατζ.
