Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο για «λαθρεμπόριο καυσίμων»
Κανείς από το 16μελές πλήρωμα δεν ήταν Ιρανός - Δεν διευκρινίστηκαν οι εθνικότητες των ναυτικών και η ταυτότητα του πλοίου
Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, κατάσχεσαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο για «λαθρεμπόριο καυσίμων», όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.
«Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης κατέσχεσαν πλοίο που μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίων καυσίμων», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη τον στρατηγό Αμπάς Γκολαμσαχί. Στο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρεται πως κανείς από το 16μελές πλήρωμα δεν ήταν Ιρανός, χωρίς να διευκρινίζονται οι εθνικότητες των ναυτικών ή να παρέχονται πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου.
Το περιστατικό συνέβη στον Περσικό Κόλπο καθώς το δεξαμενόπλοιο «προσπαθούσε να εγκαταλείψει τα ιρανικά χωρικά ύδατα», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.
Οι τιμές των καυσίμων στο Ιράν είναι από τις χαμηλότερες παγκοσμίως, καθιστώντας το εμπόριο με άλλες χώρες ιδιαίτερα κερδοφόρο.
Στις 13 Δεκεμβρίου, ιρανικές δυνάμεις κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν. Σε εκείνο το πλοίο επέβαιναν 18 ναυτικοί από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
